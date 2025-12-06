Боец с позывным «Дюха»: «Жалко пацанов. Они льют кровь. Нужно быть там»

Когда, например, Гульнара Баяновна рассказала мужу, находящемуся на передовой, о проблеме с отоплением, он обратился за помощью к Лилии Фирдависовне. Неполадки возникли во время замены батареи. Обращение в свою управляющую оказалось безрезультатным. «Кто менял, пусть тот и исправляет», – такой был ответ.

Лилия Фирдависовна откликнулась сразу и попросила помочь даже не слесаря, а инженера, который быстро приехал, разобрался и решил вопрос. Кстати, задачи поддержки воинов СВО и их семей отражены в Народной программе «Единой России». Но всегда важен и личный подход. Так появляются новые сторонники партии и партийцы. Боец с позывным «Дюха» во время нашего разговора написал заявление с просьбой принять его в «Единую Россию». Получилось как-то неожиданно: я спросил его, состоит ли он в партии, он ответил отрицательно и тут же решил вступить.

Дюхой Андрея Клинина назвал родной старший брат ещё в раннем детстве, когда не выговаривал все буквы. Теперь это фронтовой позывной. Этот брат, кстати, прошёл войну в Афганистане. В спецоперации сейчас участвует двоюродный брат из Ростовской области, прошедший Чечню. Сам Андрей родом из Кемеровской области, затем семья перебралась под Ростов, позже приехал в Стерлитамак, встретил здесь будущую жену и остался. В последнее время работал прорабом на одной из московских строек. Решение пойти на СВО Андрей Исакович принял сам. Ни с кем из близких не советовался, чтобы не отговаривали. Жену поставил перед фактом, когда уже прошёл медкомиссию.

– Он крепкий, – говорит Гульнара Баяновна. – И везучий. Я его называю фартовым. Конечно, расстроилась, когда его ранило. Надеялась, что с ним этого не произойдёт. Главное – живой. Андрей Исакович уже в возрасте, ему 61 год. Говорит, что сил и здоровья хватает. Наверное, сказалась закалка со срочной армейской службы в горном разведывательном батальоне. Сейчас он командир орудия гаубичного дивизиона полка «Башкортостан». Рассказывает, что сразу после выстрела нужно отбежать от гаубицы, так как противник засекает координаты и очень вероятен ответный прилёт (пушки не самоходные, буксируются мощными грузовиками). Один из таких прилётов закончился ранением в ногу. Спасло его дерево, которое просто снесло. А он считает, что легко отделался: месяц в госпитале и снова на передовую. Случалось, доставалось и пушке. Её удавалось восстановить. На всякий случай есть резервные орудия. Оптимальной считается стрельба на десять километров. Чем ближе – тем опаснее (быстрее засекут и ударят).

Мы не первые журналисты, общавшиеся с Андреем Клининым. Передачи о его подразделении снимали телеканалы НТВ и «Россия». Андрей Исакович рассказывает, что помощь ему приходит из нескольких городов – из Стерлитамака, Москвы, Белгорода. Доходят и газеты, которые мы отправляем через волонтёрские организации и бойцов-отпускников. Доходят письма от детей из разных школ города. Однажды через военкомат передали 1840 конвертов.

Клинин – человек неравнодушный. Недалеко от их постоянно меняющейся при движении вперёд позиции располагается эвакуационный пункт для раненых. Они кричат от боли. Медикаменты не бывают лишними. Их по просьбе Андрея Исаковича закупали добровольцы из народного объединения помощи фронту «ZOV сердца». Желанный гость он и у волонтёров движения «Вместе к победе России». В этот раз встреча была уже четвёртой, громкой и радостной. Воину традиционно подарили флиску, плащ-палатку, игрушку-талисман, мыло с надписью «Настоящему герою». Гость принёс угощение – восемь тортов для всех, кто был в это время на площадке. Все желали ему скорейшего возвращения домой с победой! Живым и здоровым!

Алексей Матвеев

