9 Декабря , 12:12

В Башкирии устраняют последствия крупной коммунальной аварии

В Белорецке происходит ликвидация последствий масштабной коммунальной аварии, оставившей без тепла и горячей воды свыше 70 многоквартирных домов и ряд социальных учреждений в двух микрорайонах.

Аварийные бригады теплосетей приступили к работе около трёх часов ночи. По информации районной администрации, повреждение на участке сети уже обнаружено, начата подготовка к его устранению. Эвакуация жителей не потребовалась. Для возможного обогрева подготовлены 33 тепловые пушки, включая электрические и работающие на жидком топливе. На месте находится весь необходимый персонал и техника.

По данным МЧС, сотрудники управляющих организаций обходят отключённые объекты, при необходимости планируется задействовать резервные источники энергоснабжения. Подготовлены пункты временного размещения.

Ориентировочно восстановление теплоснабжения и завершение ремонтных работ ожидается к 18:00 9 декабря.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Скриншот / видео пресс-службы ГУ МЧС России по РБ

