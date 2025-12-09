В Башкирии устраняют последствия крупной коммунальной аварии

Аварийные бригады теплосетей приступили к работе около трёх часов ночи. По информации районной администрации, повреждение на участке сети уже обнаружено, начата подготовка к его устранению. Эвакуация жителей не потребовалась. Для возможного обогрева подготовлены 33 тепловые пушки, включая электрические и работающие на жидком топливе. На месте находится весь необходимый персонал и техника.

По данным МЧС, сотрудники управляющих организаций обходят отключённые объекты, при необходимости планируется задействовать резервные источники энергоснабжения. Подготовлены пункты временного размещения.

Ориентировочно восстановление теплоснабжения и завершение ремонтных работ ожидается к 18:00 9 декабря.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Скриншот / видео пресс-службы ГУ МЧС России по РБ