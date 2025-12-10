В Башкирии число коррупционных преступлений уменьшилось на треть

По подсчетам «Башинформа», основанным на данных надзорного ведомства, за последний год в Башкирии число коррупционных преступлений снизилось примерно на треть. В документе прокуратуры отмечается, что в текущем году выявлено свыше 3,5 тысячи нарушений закона, тогда как годом ранее их было более 5 тысяч. Также уменьшилось количество случаев сокрытия сведений о доходах, имуществе и банковских счетах — с 1300 до 1100. Число зарегистрированных коррупционных преступлений сократилось более чем на сотню. По мнению ведомства, это говорит о том, что работа по противодействию коррупции остается одним из приоритетов.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Ксения Калинина