10 Декабря , 17:33

Жительница Башкирии через суд вернула деньги, переведённые мошенникам

Жительнице Аургазинского района удалось вернуть свои средства, которые оказались на счёте дроппера из Учалинского района. По данным прокуратуры Башкортостана, в марте этого года 59-летнюю женщину обманули неизвестные, убедив её инвестировать около 190 тысяч рублей.

Жительница Башкирии через суд вернула деньги, переведённые мошенникам

После обращения пострадавшей в районную прокуратуру было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что деньги поступили на счёт местного жителя, который передал свои банковские данные злоумышленникам.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании неправомерно полученных средств. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, обязав дроппера вернуть всю сумму.

Исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры.

Фото: Ксения Калинина

Источник: ИА "Башинформ"

