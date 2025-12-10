Жительница Башкирии через суд вернула деньги, переведённые мошенникам

После обращения пострадавшей в районную прокуратуру было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что деньги поступили на счёт местного жителя, который передал свои банковские данные злоумышленникам.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании неправомерно полученных средств. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства, обязав дроппера вернуть всю сумму.

Исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры.





Фото: Ксения Калинина

Источник: ИА "Башинформ"