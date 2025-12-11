-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
11 Декабря , 13:29

Разведчик из Башкирии отличился при выполнении боевой задачи

По данным агентства «Башинформ», заместитель командира взвода разведывательной роты имени Вафы Ахмадуллина мотострелкового полка «Башкортостан» Радмир Байдавлетов проявил себя во время выполнения боевой задачи.

Разведчик из Башкирии отличился при выполнении боевой задачи
Разведчик из Башкирии отличился при выполнении боевой задачи

Группа, в составе которой находился Байдавлетов, достигла района выполнения задания, однако оказалась под интенсивным огнём дронов и артиллерии ВСУ. Командир направил бойца в разведку, и он сумел обнаружить уязвимые участки в обороне противника.

 

За проявленную самоотверженность Радмир Байдавлетов был удостоен ордена Мужества.

В информации, опубликованной на портале башбат.рф, уточняется, что жителям Башкирии, заключившим контракт с Министерством обороны РФ, в первый год службы предусмотрены выплаты в размере 3 920 000 рублей, а ежемесячное денежное довольствие начинается от 210 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (927) 310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: стоп-кадр видео / соцсети

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru