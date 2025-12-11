Разведчик из Башкирии отличился при выполнении боевой задачи

Группа, в составе которой находился Байдавлетов, достигла района выполнения задания, однако оказалась под интенсивным огнём дронов и артиллерии ВСУ. Командир направил бойца в разведку, и он сумел обнаружить уязвимые участки в обороне противника.

За проявленную самоотверженность Радмир Байдавлетов был удостоен ордена Мужества.

В информации, опубликованной на портале башбат.рф, уточняется, что жителям Башкирии, заключившим контракт с Министерством обороны РФ, в первый год службы предусмотрены выплаты в размере 3 920 000 рублей, а ежемесячное денежное довольствие начинается от 210 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8 (927) 310-39-33; 8 (3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: стоп-кадр видео / соцсети