Социальное предпринимательство: от идеи к реализации

Модератор встречи Беляева Светлана Валерьевна, председатель Стерлитамакского отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ», открыла мероприятие, выразив благодарность всем присутствующим. Заместитель главы администрации Стерлитамака по развитию предпринимательства и инвестициям Айнур Наилевич Юнусов отметил, что предпринимательство берёт на себя многие задачи государства, а социальный бизнес сейчас особенно актуален. Заведующий сектором предпринимательства и наружной рекламы администрации Стерлитамакского района Никита Эдуардович Данилов поблагодарил за приглашение и добавил: «Социальный бизнес – это про добрые дела!».

Председатель Общественной палаты города Стерлитамак Евгения Александровна Долгих рассказала, что многие предприниматели, занимающиеся социальным бизнесом, не понимают, что имеют право на различные льготы.

Поддержка социальных предприятий

О мерах поддержки социального предпринимательства рассказала Ирина Геннадьевна Львова, руководитель Центра поддержки инноваций социальной сферы АНО «Агентство РБ по предпринимательству». Она подчеркнула, что социальное предпринимательство – перспективная сфера деятельности. Это бизнес, направленный на решение проблем граждан и достижение общественно полезных целей.

Ирина Геннадьевна привела яркие примеры: Анастасия Афанасьева из Уфы открыла клинику по уходу за пожилыми людьми, а Альфия Мухутдинова из г. Туймазы создала Центр изучения иностранных языков «Language School» и школу по программированию и робототехнике «Технобикс».

Социальное предпринимательство находится на стыке коммерческого и некоммерческого секторов. Среди предпринимателей преобладают женщины в возрасте от 35 до 50 лет. Часто социальный бизнес носит характер семейного дела: типичный социальный предприниматель – образованная замужняя женщина средних лет с детьми.

Для поддержки предпринимателей Центр «Мой бизнес» Республики Башкортостан и Центр инноваций социальной сферы РБ проводят образовательные программы: «Айда в бизнес» и «Акселератор социальных проектов». Кроме того, в целях популяризации социального бизнеса проводятся региональные этапы Всероссийского конкурса в области социального предпринимательства.

Продвижение социального бизнеса

Маркетолог, заместитель председателя Комитета по маркетингу, рекламе, продажам и торговле БРО «ОПОРА РОССИИ» Елена Викторовна Сенькина рассказала о том, как упаковать социальный бизнес так, чтобы о нём говорили, и рассмотрела инструменты продвижения.

«История – самый мощный инструмент продвижения без бюджета. Когда вы рассказываете историю человека, которому помогли, или путь от идеи до результата – аудитория не просто смотрит, она включается. Люди поддерживают не проекты, они поддерживают людей», – делится Елена Викторовна.

Она предложила простой план продвижения «Стратегия на салфетке» – всего три шага, которые умещаются на одной салфетке:

Определите целевую аудиторию: кто эти люди, которым особенно нужен ваш проект? Избегайте попыток обратиться ко всем.

Социальные проекты решают глубокие запросы: безопасность, принадлежность, поддержка, здоровье, участие в обществе. Озвучьте эту ценность.

Предложите одно простое и понятное действие, например, просьба подписаться или прийти на мастер-класс.

Елена Викторовна отметила, что в продвижении хорошо работают короткие видео – это бесплатная возможность получать охваты тысячами. Важно показывать закулисье, реальные истории и эмоции – люди любят искренность.

Коллаборации со школами, ресторанами, блогерами помогают обмениваться аудиториями без дополнительных затрат.

«Будьте голосом перемен – призывает Елена Сенькина. Ваш социальный проект имеет огромный потенциал для изменения мира к лучшему! Несите миссию компании через трансляцию жизненных ценностей».

Маркетинговые тренды 2026 года

Анастасия Станиславовна Заиченко, маркетолог, руководитель маркетингового агентства AZone, рассказала о ключевых маркетинговых трендах и точках роста. По её мнению, 2026 год станет переломным для бизнес-среды: сокращение государственных субсидий, повышение налоговой нагрузки, рост конкуренции и требовательность аудитории к качеству услуг.

Чтобы оставаться устойчивым, важно использовать новые маркетинговые подходы, работать на доверие и внедрять технологии. Особое внимание спикер уделила искусственному интеллекту: например, чат-бот для учреждения дополнительного образования помогает определить уровень подготовки ребёнка, анализировать данные и давать рекомендации по программам, мерам государственной поддержки и воспитанию для родителей.

Однако важно сохранять баланс между ИИ и естественностью: избегать перегруза контента и быть живыми и естественными в общении с аудиторией. Исследования показывают, что пользователи социальных сетей больше доверяют маленьким тематическим сообществам. Гонитесь не за охватами, а за качеством аудитории.

Главный тренд личного бренда 2026 года: «Несите миссию компании через трансляцию жизненных ценностей, взглядов, мыслей, образа жизни».

Налоговые изменения в 2026 году

Заместитель председателя комитета по аудиту, бухучёту и налогово-финансовому консультированию БРО «ОПОРА РОССИИ» Юлия Александровна Ионова рассказала о ключевых налоговых поправках, вступающих в силу в 2026 году.

Повышение базовой ставки НДС

Базовая ставка НДС увеличится с 20% до 22%, при этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых категорий товаров: продукты питания первой необходимости, детские товары, лекарства и медицинские изделия, периодика и книги, племенные сельскохозяйственные животные.

Поддержка социальных предприятий

Для организаций социальной сферы предусмотрены налоговые послабления. Нулевая ставка налога на прибыль будет действовать для предприятий, осуществляющих образовательную или медицинскую деятельность, а также предоставляющих социальные услуги.

Чтобы воспользоваться льготой, организация должна иметь соответствующую лицензию, быть включённой в реестр поставщиков социальных услуг, обеспечивать не менее 90% доходов от профильной деятельности и иметь штат не менее 15 человек.

Освобождение от НДС для ряда услуг

В 2026 году от налогообложения освобождаются:

протезно-ортопедические изделия, технические средства и материалы для профилактики инвалидности и реабилитации;

услуги для инвалидов и наркологических больных;

услуги по уходу за больными, инвалидами и престарелыми;

услуги по присмотру и уходу за детьми в дошкольных учреждениях;

занятия в кружках, секциях и студиях для несовершеннолетних;

дополнительные образовательные услуги.

Юлия Александровна подчеркнула, что изменения направлены на поддержку социально ориентированного бизнеса и сохранение доступности базовых товаров и услуг для населения. Предпринимателям важно заранее изучить нововведения для корректного финансового планирования и использования всех льгот.

Успешный кейс социального предпринимательства

Социальный предприниматель Лира Робертовна Кучуков, руководитель школы программирования для детей «KIBERone», обладатель премий «Лучший социальный предприниматель» и «Лучший предприниматель в области цифровых технологий», поделилась историей своего успеха:

«Школа «KIBERone» открылась в Стерлитамаке в 2019 году с амбициозной целью – обучать детей цифровым навыкам, необходимым в современном мире. Наша миссия – предоставить каждому ребёнку доступ к современным IT-знаниям и превратить гаджетоманию в полезное увлечение. Случившаяся пандемия стала вызовом для нашего бизнеса, и статус социального предпринимателя помог нам, открыв новые горизонты и возможности», – рассказала Лира Робертовна.

Как получить статус «Социальное предприятие»

Встреча завершилась мастер-классом Дины Винеровны Гагариной, заместителя председателя Комитета по социальному предпринимательству БРО «ОПОРА РОССИИ». Она подробно рассказала, как заполнить и подать заявку на получение статуса:

Определить, относится ли бизнес к социальному. Согласно закону №245-ФЗ, социальное предпринимательство – это деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем.

Приготовить необходимые документы.

Подать документы в уполномоченный орган власти.

Дождаться решения комиссии, которая вносит предпринимателя в реестр и передаёт документы в налоговую.