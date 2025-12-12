В Стерлитамаке юные жители получили первые паспорта

Сегодня в администрации города Стерлитамак прошло торжественное вручение паспортов школьникам, достигшим 14 лет. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Конституции Российской Федерации. Родители пришли поддержать своих детей в этот значимый день, а атмосфера была наполнена волнением, радостью и гордостью.

Глава администрации города Эмиль Владиславович Шаймарданов и начальник отдела полиции управления МВД России по городу Стерлитамаку подполковник полиции Евгений Сергеевич Егоров поздравили юных горожан с этим важным событием.

Эмиль Владиславович подчеркнул: «Получение паспорта — первый важный шаг во взрослую жизнь. Этот документ открывает новые возможности, но вместе с ними приходит и ответственность. Сегодня, в День Конституции, особенно важно помнить о правах и обязанностях каждого гражданина. Мы надеемся, что каждый из вас станет достойным гражданином нашей страны и нашего города».

Евгений Сергеевич Егоров обратился к школьникам с напутствием: «Ребята, позвольте пожелать вам бережно относиться к своим паспортам, уважать закон и гордиться высоким званием Гражданина Российской Федерации».

Для ребят этот день стал настоящим праздником. Кто-то с волнением рассматривал свой новый паспорт, кто-то делал памятные фотографии с родными, а кто-то с гордостью показывал документ своим друзьям. Родители радовались успехам детей и делились эмоциями, поддерживая их в этот особенный момент.

Вручение паспортов — традиция, которая напоминает подросткам о взрослении, правах и обязанностях гражданина. Мероприятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере. В завершение состоялась общая фотография, которая навсегда запомнит этот важный день.