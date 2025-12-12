-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
12 Декабря , 15:18

В Стерлитамаке юные жители получили первые паспорта

Глава города и подполковник полиции поздравили школьников в День Конституции

В Стерлитамаке юные жители получили первые паспорта
В Стерлитамаке юные жители получили первые паспорта

Сегодня в администрации города Стерлитамак прошло торжественное вручение паспортов школьникам, достигшим 14 лет. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Конституции Российской Федерации. Родители пришли поддержать своих детей в этот значимый день, а атмосфера была наполнена волнением, радостью и гордостью.

Глава администрации города Эмиль Владиславович Шаймарданов и начальник отдела полиции управления МВД России по городу Стерлитамаку подполковник полиции Евгений Сергеевич Егоров поздравили юных горожан с этим важным событием.

 Эмиль Владиславович подчеркнул: «Получение паспорта — первый важный шаг во взрослую жизнь. Этот документ открывает новые возможности, но вместе с ними приходит и ответственность. Сегодня, в День Конституции, особенно важно помнить о правах и обязанностях каждого гражданина. Мы надеемся, что каждый из вас станет достойным гражданином нашей страны и нашего города».

Евгений Сергеевич Егоров обратился к школьникам с напутствием: «Ребята, позвольте пожелать вам бережно относиться к своим паспортам, уважать закон и гордиться высоким званием Гражданина Российской Федерации».

Для ребят этот день стал настоящим праздником. Кто-то с волнением рассматривал свой новый паспорт, кто-то делал памятные фотографии с родными, а кто-то с гордостью показывал документ своим друзьям. Родители радовались успехам детей и делились эмоциями, поддерживая их в этот особенный момент.

Вручение паспортов — традиция, которая напоминает подросткам о взрослении, правах и обязанностях гражданина. Мероприятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере. В завершение состоялась общая фотография, которая навсегда запомнит этот важный день.

В Стерлитамаке юные жители получили первые паспорта
В Стерлитамаке юные жители получили первые паспорта
В Стерлитамаке юные жители получили первые паспорта
В Стерлитамаке юные жители получили первые паспорта
В Стерлитамаке юные жители получили первые паспорта
В Стерлитамаке юные жители получили первые паспорта
В Стерлитамаке юные жители получили первые паспорта
Автор: Ангелина Нугуманова
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru