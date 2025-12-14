В Башкортостане отмечают День башкирского языка

По традиции тематические события проходят в учреждениях культуры по всей республике. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры РБ, мероприятия продолжаются в течение декабря. Так, в Центре юношеского чтения Национальной библиотеки Республики Башкортостан с 12 по 30 декабря работает книжная выставка «История башкирского языка — в учебниках 1920–1940 годов».

В Уфе в торговом центре МЕГА с 12:00 до 15:00 часов (0+) состоится праздничная программа, организованная АНО по сохранению и развитию башкирского языка. Гостей ждут мастер-классы, фрагменты театральных постановок, выступления артистов и тематическая фотозона.

Национальный молодёжный театр имени Мустая Карима представит спектакль «Акмулла» по пьесе Зухры Буракаевой в постановке Рустема Хакимова. Кроме того, театр запустит онлайн-трансляцию видеороликов со стихами башкирских поэтов.

14 декабря киностудия «Башкортостан» организует онлайн-показы документальных фильмов, посвящённых культуре и истории республики. В программу вошли ленты «Акмулла», «Башкирский национальный костюм», «На родине по родине тоскую», «Остаз», «Песнь души», «Асия Гайнуллина».

Дом дружбы народов Республики Башкортостан в этот день запустит серию коротких видеороликов, приуроченных ко Дню башкирского языка. В городах и районах региона в историко-культурных центрах также пройдут викторины, конкурсы, мастер-классы и фольклорно-познавательные программы.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню башкирского языка, запланированы и за пределами республики. В Екатеринбурге состоится встреча с активистами башкирского историко-культурного центра Свердловской области. В Оренбургской области филиал ГБУ ДДН РБ — Башкирский историко-культурный центр проведёт в селе Претория литературный час «Легенды Оренбуржья», а в селе Сафакулево Курганской области пройдёт праздничный концерт.

Фото: логотип / День башкирского языка

