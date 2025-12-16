-11 °С
В Башкирии супруги обвиняются в краже денег со счета участника СВО

Прокуратура Давлекановского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух местных жителей, обвиняемых в краже с банковского счёта. 

По данным пресс-службы прокуратуры республики, в сентябре этого года мужчина и его супруга, находясь в квартире своей матери, под предлогом проверки баланса получили доступ к банковским картам, принадлежавшим его брату — участнику специальной военной операции, и забрали их. Зная, что на счетах есть деньги, они в течение нескольких дней снимали наличные и расплачивались картами за покупки.

Всего они похитили более 230 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Давлекановский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Ксения Калинина / ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".

