-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
16 Декабря , 16:38

Житель Башкирии жестоко убил женщину на глазах у ее дочери

Житель Иглинского района Башкирии осуждён на длительный срок за жестокое убийство женщины, совершённое на глазах у её дочери.

Житель Башкирии жестоко убил женщину на глазах у ее дочери
Житель Башкирии жестоко убил женщину на глазах у ее дочери

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры и СУ СКР по РБ, утром 8 сентября 2024 года на железнодорожной станции Урман между мужчиной и женщиной, ранее состоявшими в отношениях, произошёл конфликт. Женщина отказалась от дальнейшего общения. В ходе ссоры мужчина нанёс ей не менее шести ударов ножом и скрылся. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Нападение произошло в присутствии её 18-летней дочери. Подозреваемого вскоре установили, задержали и взяли под стражу.

Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, а также взыскал 1 миллион рулей в пользу дочери погибшей в качестве компенсации морального вреда.

Источник и фото: СУ СКР по РБ / Мах

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru