Житель Башкирии жестоко убил женщину на глазах у ее дочери

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры и СУ СКР по РБ, утром 8 сентября 2024 года на железнодорожной станции Урман между мужчиной и женщиной, ранее состоявшими в отношениях, произошёл конфликт. Женщина отказалась от дальнейшего общения. В ходе ссоры мужчина нанёс ей не менее шести ударов ножом и скрылся. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Нападение произошло в присутствии её 18-летней дочери. Подозреваемого вскоре установили, задержали и взяли под стражу.

Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, а также взыскал 1 миллион рулей в пользу дочери погибшей в качестве компенсации морального вреда.

Источник и фото: СУ СКР по РБ / Мах