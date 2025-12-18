-11 °С
18 Декабря , 08:39

В Башкирии похолодает до -27 градусов

По информации Башгидромета, сегодня в регионе ожидается небольшой снег, местами возможны гололёд и ледяной дождь.

 Ветер юго-западный и южный, умеренный, а днём местами усиливающийся до порывистого. Дневная температура составит от -3 до -8 градусов.

В пятницу, 19 декабря, прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, на отдельных территориях — гололёд. Также ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах — снежные заносы, накат и гололедица. Ветер будет дуть с юга, затем сменится на северо-западный, умеренной силы. Ночью столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов, днём — от 0 до -5.

В субботу, 20 декабря, ночью по всей республике, а днём местами пройдёт небольшой снег. Ветер северный, умеренный. В северной половине региона ночью температура опустится до -15…-20 градусов, а при прояснениях — до -22…-27; днём здесь будет -14…-19. В южной половине как ночью, так и днём ожидается от -8 до -13 градусов.

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru