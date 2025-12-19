Президент России дал высокую оценку программе «Время героев»

По его словам, программа уже доказала свою эффективность и успешно реализуется.

Отмечается, что участники проекта обладают необходимыми личными качествами, образованием и опытом либо готовы их получать для дальнейшей работы в органах власти, крупных компаниях и на руководящих должностях. Государство, в свою очередь, должно создавать условия для их профессионального роста и реализации в гражданской сфере.

Глава государства также поблагодарил регионы за активное участие и тиражирование программы «Время героев», подчеркнув, что, несмотря на возможные сложности, проект в целом показывает стабильные и положительные результаты.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Азат Мухамедьянов / предоставлено «Башинформу