-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
19 Декабря , 15:23

Президент России дал высокую оценку программе «Время героев»

Владимир Путин высоко оценил потенциал участников специальной военной операции, вошедших в федеральную кадровую программу «Время героев».

Президент России дал высокую оценку программе «Время героев»
Президент России дал высокую оценку программе «Время героев»

По его словам, программа уже доказала свою эффективность и успешно реализуется.

Отмечается, что участники проекта обладают необходимыми личными качествами, образованием и опытом либо готовы их получать для дальнейшей работы в органах власти, крупных компаниях и на руководящих должностях. Государство, в свою очередь, должно создавать условия для их профессионального роста и реализации в гражданской сфере.

Глава государства также поблагодарил регионы за активное участие и тиражирование программы «Время героев», подчеркнув, что, несмотря на возможные сложности, проект в целом показывает стабильные и положительные результаты.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Азат Мухамедьянов / предоставлено «Башинформу

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru