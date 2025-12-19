Стартовала прямая линия с Владимиром Путиным

Формат традиционный — прямая линия, объединённая с большой пресс-конференцией, где президент отвечает на вопросы журналистов и граждан.

Эфир ведут Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Открывая программу, Владимир Путин затронул тему войны и мира, а также пути достижения целей специальной военной операции.

К началу трансляции на прямую линию поступило более 2,5 млн вопросов. Задать свой можно до окончания эфира — через сайт moskva-putinu.ru, по телефону 8-800-200-40-40, СМС/ММС на номер 0–40–40, а также через «ВКонтакте», «Одноклассники» и чат-бот в мессенджере MAX.



Фото:скриншот / трансляции

ИА "Башинформ"