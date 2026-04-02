Оператор БПЛА с позывным "Гном" рассказал о службе в зоне СВО

Боевой путь «Гнома» начался с учений в Казани, затем были Миллерово, Северодонецк, Кременная. За помощь местным жителям и раненым он получил свою первую награду — медаль «За спасение погибавших». Также награждён медалями генерала Шаймуратова, «За храбрость» II степени и «За освобождение Донбасса».

С июля 2024 года «Гном» освоил новую специальность — стал оператором БПЛА. По его словам, дроны сегодня — это и средство доставки, и оружие для уничтожения врага, и способ сохранить жизнь наших бойцов.

До мобилизации Анатолий работал водителем в Пермском крае, а с апреля прошлого года заключил контракт о продолжении службы. Боец благодарит земляков за гуманитарную помощь.

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Фото: https://tatvestnik-t.ru

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).