+2 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
2 Апреля , 10:15

Оператор БПЛА с позывным "Гном" рассказал о службе в зоне СВО

Боец из Башкортостана с позывным «Гном» (Анатолий Давлеев) из села  Нижнебалтачево Татышлинского  района с начала спецоперации встал на защиту Родины. Он служит в 428-м мотострелковом полку 90-й танковой дивизии.

Добавить в предпочтительные источники Google
Оператор БПЛА с позывным "Гном" рассказал о службе в зоне СВООператор БПЛА с позывным "Гном" рассказал о службе в зоне СВО
Оператор БПЛА с позывным "Гном" рассказал о службе в зоне СВО

Боевой путь «Гнома» начался с учений в Казани, затем были Миллерово, Северодонецк, Кременная. За помощь местным жителям и раненым он получил свою первую награду — медаль «За спасение погибавших». Также награждён медалями генерала Шаймуратова, «За храбрость» II степени и «За освобождение Донбасса».

С июля 2024 года «Гном» освоил новую специальность — стал оператором БПЛА. По его словам, дроны сегодня — это и средство доставки, и оружие для уничтожения врага, и способ сохранить жизнь наших бойцов.

До мобилизации Анатолий работал водителем в Пермском крае, а с апреля прошлого года заключил контракт о продолжении службы. Боец благодарит земляков за гуманитарную помощь.

Подробнее об этом читайте в источнике: https://tatvestnik-t.ru

Фото: https://tatvestnik-t.ru

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

 

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru