Парта памяти и благодарности

В гимназии №4 Стерлитамака состоялось торжественное открытие «Парты героя» в память о выпускнике школы Алике Гаяновиче Латыпове, погибшем после получения ранений, несовместимых с жизнью, в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.

Мероприятие собрало родных и близких военнослужащего, ветеранов педагогического труда, представителей ветеранских организаций, ветеранов боевых действий, военнослужащих, педагогов и учащихся школы.

Под звуки тематической музыки церемония началась с выноса знамени. Ведущие говорили о мужестве, памяти и преемственности поколений, подчёркивая, что подвиг защитников Отечества навсегда остаётся в сердцах людей.

— О подвигах — стихи слагают,

О славе — песни создают.

Герои никогда не умирают,

Герои в нашей памяти живут, — прозвучало со сцены.

Особое внимание во время митинга было уделено истории гимназии и её выпускников, вставших на защиту Родины в разные годы. В школе бережно хранят память не только о современных героях, но и о воинах-интернационалистах. Со сцены вспомнили выпускников гимназии Сергея Мойшовича Ершова и Марса Алексеевича Сидорова, защищавших интересы страны на земле Афганистана.

Гимназия №4 уже много лет ведёт большую патриотическую работу. С 1985 года здесь действует музей боевой славы «Набат», где собраны материалы и экспонаты о героях Великой Отечественной войны, воинах-интернационалистах, участниках чеченских кампаний и специальной военной операции.

Во время мероприятия вспомнили и других выпускников школы, чьи имена уже увековечены в стенах гимназии.

Одним из них стал Юрий Владимирович Чумаков. В 1997 году он окончил девять классов гимназии, после чего продолжил обучение в Стерлитамакском станкостроительном техникуме, который окончил в 2002 году. Учителя вспоминают его как воспитанного, сдержанного, доброжелательного и ответственного человека, который серьёзно относился к учёбе, переживал за свой класс и школу, всегда придерживался здорового образа жизни и пользовался уважением среди педагогов и одноклассников. Юрий Чумаков героически погиб 23 апреля 2022 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Также в гимназии чтят память Виктора Алексеевича Заплохова. Он учился в МАОУ «Гимназия №4» с 7 по 11 класс. В 2015 году окончил школу, прошёл службу в армии и поступил в Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан. По воспоминаниям педагогов, Виктор был честным, спокойным, ответственным и сдержанным человеком, уважительно относился к окружающим, умел брать на себя ответственность и всегда доводил начатое до конца. Он погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Теперь к именам выпускников-героев присоединилось имя Алика Гаяновича Латыпова.

Слово на митинге было предоставлено директору гимназии Инне Александровне Силантьевой. Она подчеркнула важность сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодёжи и уважения к подвигу защитников Отечества.

Во время церемонии звучали слова о том, что герои разных поколений — от фронтовиков Великой Отечественной войны до современных военнослужащих — ценой собственной жизни защищали мирное небо над головой, безопасность страны и будущее своих семей.

— Память павших — живая память, потому что живы те, кто воевал, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие, — отметили ведущие митинга.

Память погибших почтили минутой молчания. После этого участники церемонии возложили цветы к мемориалу.

Самым трогательным моментом мероприятия стало открытие «Парты героя». Символическое красное покрывало сняли родные Алика Латыпова. Первым за парту сел сын героя — семиклассник Денис.

Завершилось мероприятие посещением музея боевой славы «Набат», где школьники и гости смогли ещё раз прикоснуться к истории людей, которые в разные годы защищали свою страну.



Ангелина Нугуманова

Фото: Ангелина Нугуманова