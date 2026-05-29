Сила духа и путь к победе

В Стерлитамаке состоялось первенство города по восточному боевому единоборству (Сётокан), посвящённое Дню защиты детей. Спортивное мероприятие собрало десятки юных участников, тренеров, родителей и болельщиков, став настоящим праздником спорта, силы воли и командного духа.

С раннего утра в спортивном зале царило оживление. Участники разминались перед выступлениями, повторяли элементы с тренерами, настраивались на поединки и поддерживали друг друга. Для многих ребят соревнования стали важным этапом спортивного пути, возможностью показать результат долгих тренировок и преодолеть собственное волнение.

В соревнованиях приняли участие представители спортивных клубов Стерлитамака «Ямакаси», «Барс», «Тигры Сёто», «Чёрный лотос», «Сакура», «Сейкен», «Феникс», «Белый тигр», «Сенси», а также Федерация Фудокан городов Салават и Ишимбай и спортивный клуб «Чемпион» из Кушнаренковского района.

Торжественная церемония открытия началась с построения команд и исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан. Участников соревнований поприветствовали президент Федерации восточного боевого единоборства Республики Башкортостан Олег Александрович Какоулин, председатель совета Федерации восточного боевого единоборства города Стерлитамака Вячеслав Викторович Герлейн и главный судья соревнований Радик Ришатович Хабибуллин.

Организаторы отметили, что подобные соревнования имеют большое значение не только для спортивного развития детей, но и для их воспитания. Восточное боевое единоборство учит дисциплине, уважению к сопернику, выдержке и ответственности. Именно поэтому с каждым годом всё больше ребят выбирают занятия единоборствами.

По доброй традиции соревнований для поздравления пригласили самых юных участников первенства — Ивана Десяткина и Валерию Андрееву. Маленьких спортсменов зрители встретили особенно тепло. Поддержка трибун, улыбки родителей и громкие аплодисменты сделали этот момент одним из самых трогательных за весь день.

В течение соревнований спортсмены демонстрировали технику, скорость реакции, собранность и умение справляться с волнением. На татами развернулась серьёзная борьба, где каждый участник стремился показать лучший результат. При этом атмосфера турнира оставалась дружеской: ребята поддерживали друг друга, поздравляли победителей и с уважением относились к соперникам.

Президент Федерации восточного боевого единоборства Республики Башкортостан Олег Александрович Какоулин высоко оценил уровень подготовки участников и организацию мероприятия:

— В Стерлитамаке организация соревнований всегда на хорошем уровне. Город представляет сильных спортсменов на республиканских, окружных и всероссийских соревнованиях, а также на первенствах России. Данил Закиров в следующем году войдёт в состав сборной России по дисциплине Сётокан. Наша сборная отправится в Японию. Спортсмены радуют, уровень растёт, готовимся к новым достижениям.

Руководитель спортивного клуба «Тигры Сёто» Сергей Николаевич Крехов отметил, что соревнования уже стали важной частью спортивной жизни города:

— Наши соревнования стали традиционными, завершающими спортивный сезон, и организованы с целью подведения итогов серьёзных тренировок.

Особое внимание зрителей привлекли выступления самых юных участников. Несмотря на возраст, ребята уверенно выходили на татами и старались показать всё, чему научились за время подготовки.

Фидель Ханмурзин и Наиль Мударисов из Кушнаренковского района, которым всего по десять лет, поделились своим настроем перед выступлениями:

— Будем биться до конца!

Для юных спортсменов участие в подобных соревнованиях — это не только борьба за медали, но и важный жизненный опыт. Многие ребята признавались, что долго готовились к турниру, переживали перед выходом на площадку и очень ждали возможности проявить себя.

Арина Васильева из Стерлитамака заняла первое место в бою с тенью. После награждения спортсменка рассказала:

— Долго и упорно готовилась. Довольна результатом.

Пятнадцатилетняя Валерия Саснаускас отметила важность поддержки тренера и командной атмосферы:

— С тренером Артуром Казакбаевым долго готовились к борьбе. Желаю всем хороших результатов!

Не скрывал радости и восьмилетний Тимур Никитин, занявший первое место по кихон-иппон кумитэ в категории мальчиков 8–9 лет до 8 кю.

— Результатом доволен! — уверенно сказал юный победитель.

Во время церемонии были отмечены и спортсмены, показавшие высокие результаты в течение спортивного сезона на российских соревнованиях и первенствах федерального округа. Денежными призами наградили: Фишер Николь, Карпенко Юлию, Закирова Данила, Хабибуллину Диану, Муравьёва Саламона, Баскакову Софию, Михайлову Александру, Мисюкова Ивана и Хорошилова Доменика.

Тренеры отмечают, что за каждым успешным выступлением стоят месяцы упорных тренировок, работа над техникой, физической подготовкой и характером спортсменов. Многие ребята приходят в секции ещё в дошкольном возрасте и постепенно учатся преодолевать трудности, работать в коллективе и верить в собственные силы.

Для родителей соревнования также стали важным событием. Они активно поддерживали детей, переживали за выступления и радовались каждому успеху. Многие отмечали, что занятия спортом помогают ребятам становиться более дисциплинированными, уверенными и целеустремлёнными.

Первенство по Сётокан вновь подтвердило, что в Стерлитамаке активно развивается восточное боевое единоборство, а интерес к этому виду спорта среди детей и подростков продолжает расти. Всё больше юных спортсменов стремятся не только к победам, но и к постоянной работе над собой, что особенно важно как в спорте, так и в жизни.

Ангелина НУГУМАНОВА

Фото Рустама ЦУКУРА