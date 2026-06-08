Память героя объединила любителей настольного тенниса

В спортивном зале школы № 11 состоялся турнир по настольному теннису, посвящённый памяти Якова Николаевича Чаунаса. Соревнования объединили спортсменов, ветеранов, представителей общественных организаций, родных героя и жителей города, пришедших почтить память земляка.

На церемонии открытия присутствовали глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов, мама героя Анна Васильевна, супруга Диана Руслановна, дочери Евгения и Мария, председатель Стерлитамакского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Балмасов, а также участники турнира и почётные гости.

После построения спортсменов прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан. С приветственным словом к собравшимся обратился Эмиль Шаймарданов. Он отметил, что главная цель турнира — сохранить память о герое, и выразил глубокое уважение семье Якова Чаунаса, поблагодарив её за стойкость и выдержку.

Слова благодарности организаторам и участникам соревнований прозвучали от мамы героя Анны Васильевны и его супруги Дианы Руслановны. Они поблагодарили всех, кто помог провести турнир и пришёл почтить память Якова Николаевича.

Яков Николаевич Чаунас служил рядовым, был заместителем командира взвода и погиб при выполнении боевых задач. За проявленные мужество и самоотверженность он был награждён орденом Мужества посмертно.

Память героя участники и гости турнира почтили минутой молчания. После этого прозвучала песня «Ушедших в небо помяни» в исполнении Виктории Пивоварцевой.

Затем начались соревнования. Главный судья турнира Винер Сагитов пожелал спортсменам честной борьбы, ярких побед и достойных соперников.

По итогам состязаний в личном зачёте победителем стал Руслан Галикеев. Второе место занял Марат Каримов, третье — Азамат Сайфутдинов.

В командном зачёте первое место завоевала команда МКУ «Отдел образования». Серебряным призёром стали «Спортивные надежды», бронзу получила команда АО «Общепит».

Турнир стал не только спортивным состязанием, но и важным напоминанием о том, что память о героях живёт в сердцах людей. Такие мероприятия помогают сохранять связь поколений, воспитывать уважение к подвигу защитников Отечества и объединяют людей вокруг общих ценностей.



Ангелина НУГУМАНОВА

Фото Рустама ЦУКУРА