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8 Июня , 13:47

Память героя объединила любителей настольного тенниса

В Стерлитамаке прошёл памятный турнир

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Память героя объединила любителей настольного теннисаПамять героя объединила любителей настольного тенниса
Память героя объединила любителей настольного тенниса

В спортивном зале школы № 11 состоялся турнир по настольному теннису, посвящённый памяти Якова Николаевича Чаунаса. Соревнования объединили спортсменов, ветеранов, представителей общественных организаций, родных героя и жителей города, пришедших почтить память земляка.
На церемонии открытия присутствовали глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов, мама героя Анна Васильевна, супруга Диана Руслановна, дочери Евгения и Мария, председатель Стерлитамакского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Сергей Балмасов, а также участники турнира и почётные гости.
После построения спортсменов прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан. С приветственным словом к собравшимся обратился Эмиль Шаймарданов. Он отметил, что главная цель турнира — сохранить память о герое, и выразил глубокое уважение семье Якова Чаунаса, поблагодарив её за стойкость и выдержку.
Слова благодарности организаторам и участникам соревнований прозвучали от мамы героя Анны Васильевны и его супруги Дианы Руслановны. Они поблагодарили всех, кто помог провести турнир и пришёл почтить память Якова Николаевича.
Яков Николаевич Чаунас служил рядовым, был заместителем командира взвода и погиб при выполнении боевых задач. За проявленные мужество и самоотверженность он был награждён орденом Мужества посмертно.
Память героя участники и гости турнира почтили минутой молчания. После этого прозвучала песня «Ушедших в небо помяни» в исполнении Виктории Пивоварцевой.
Затем начались соревнования. Главный судья турнира Винер Сагитов пожелал спортсменам честной борьбы, ярких побед и достойных соперников.
По итогам состязаний в личном зачёте победителем стал Руслан Галикеев. Второе место занял Марат Каримов, третье — Азамат Сайфутдинов.
В командном зачёте первое место завоевала команда МКУ «Отдел образования». Серебряным призёром стали «Спортивные надежды», бронзу получила команда АО «Общепит».
Турнир стал не только спортивным состязанием, но и важным напоминанием о том, что память о героях живёт в сердцах людей. Такие мероприятия помогают сохранять связь поколений, воспитывать уважение к подвигу защитников Отечества и объединяют людей вокруг общих ценностей.
 
Ангелина НУГУМАНОВА 
Фото Рустама ЦУКУРА

Память героя объединила любителей настольного тенниса
Память героя объединила любителей настольного тенниса
Память героя объединила любителей настольного тенниса
Память героя объединила любителей настольного тенниса
Память героя объединила любителей настольного тенниса
Память героя объединила любителей настольного тенниса
Память героя объединила любителей настольного тенниса
Память героя объединила любителей настольного тенниса
Память героя объединила любителей настольного тенниса
Память героя объединила любителей настольного тенниса
Память героя объединила любителей настольного тенниса
Память героя объединила любителей настольного тенниса
Память героя объединила любителей настольного тенниса
Автор:Ангелина Нугуманова
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