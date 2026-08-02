Стройка как пульс живого города

Каждый год во второе воскресенье августа в России отмечают День строителя — праздник людей, чья работа меняет облик городов, делает их современнее, удобнее и комфортнее для жизни. За каждым новым домом, школой, детским садом, спортивным комплексом или благоустроенным сквером стоят тысячи специалистов: архитекторы, инженеры, проектировщики, каменщики, бетонщики, монтажники, отделочники. Их труд редко бывает лёгким, зато его результат остаётся на десятилетия.

Не случайно говорят, что строительство — это зеркало развития территории. Там, где работают башенные краны, появляются новые кварталы, открываются предприятия, строятся дороги и социальные объекты, чувствуется движение вперёд.

Именно эту мысль во время встречи с журналистами высказал председатель Совета директоров группы компаний «Риком», заслуженный строитель Республики Башкортостан Ринат Райманов.

— Если человек приезжает в город и не видит строительных кранов, чаще всего возникает ощущение, что город перестал развиваться. Стройка — это показатель того, что город живёт, — отметил он.

Сегодня Стерлитамак действительно продолжает активно строиться. Появляются новые жилые кварталы, обновляется городская среда, реализуются проекты комплексного развития территорий, ведётся реконструкция исторических зданий. Всё это формирует современный облик города и создаёт условия для комфортной жизни будущих поколений.

Одним из примеров такого подхода станет проект комплексного развития территории «НОВА». Его площадь составит 185 гектаров. Однако главная особенность проекта заключается не столько в масштабах, сколько в самой философии строительства. Сегодня недостаточно просто возвести жилые дома. Современный микрорайон должен быть полноценным пространством для жизни, где рядом находятся образовательные учреждения, медицинская помощь, места отдыха, спортивные объекты и вся необходимая инфраструктура.

Именно поэтому вместе с жилыми кварталами в новом районе предусмотрено строительство трёх школ, четырёх детских садов, медицинского кластера, школы искусств, спортивных объектов, общественных пространств, парков и прогулочных зон.

Особое внимание уделяется проектированию образовательных учреждений. В новом микрорайоне планируется построить химико-технологический лицей имени Главы Республики Башкортостан на 1200 мест. По словам Рината Райманова, при разработке проекта специалисты изучали лучшие российские практики.

— Мы посмотрели множество современных школ по всей стране. Нам очень понравился один из проектов в Подмосковье, и мы взяли его за основу, адаптировав под наши задачи. Хотелось создать школу, которая будет отвечать самым современным требованиям, — рассказал он.

В компании подчёркивают, что качественное строительство начинается задолго до выхода техники на площадку. Именно этап проектирования определяет, насколько удобными, безопасными и долговечными окажутся будущие объекты.

Большое внимание уделяется и общественным пространствам. Современный двор давно перестал быть просто местом между домами. Сегодня это территория общения, отдыха, детских игр и занятий спортом.

В проекте предусмотрено разделение функциональных зон. Внутренние дворы станут спокойными и безопасными пространствами для прогулок детей, родителей с колясками и людей старшего поколения. Более активные виды отдыха разместятся за пределами жилых кварталов — здесь появятся спортивные площадки и зоны для массовых мероприятий.

Отдельный акцент сделан на создании большого парка. При его проектировании разработчики стремятся максимально сохранить естественный природный ландшафт. Здесь планируется обустроить прогулочные маршруты, освещение и места отдыха, не нарушая ощущение близости к природе.

Не останутся без внимания и дети. Предусматриваются современные игровые пространства и бесплатные зоны для семейного отдыха. По словам разработчиков, задача заключается в том, чтобы территория была одинаково удобной для людей любого возраста и возможностей здоровья.

Меняются и сами подходы к жилищному строительству. Если ещё недавно символом современного города считались исключительно высотные дома, то сегодня всё больше специалистов говорят о преимуществах среднеэтажной застройки.

Как отметил Ринат Райманов, современные люди живут совершенно иначе, чем десять или двадцать лет назад. Многие работают удалённо, кому-то необходим домашний кабинет, кто-то уделяет большое внимание совместному семейному досугу. Всё это требует новых решений.

Не менее важно и то, что современное строительство сегодня выходит далеко за пределы самих квартир. Всё больше внимания уделяется подъездам, входным группам, колясочным, лифтам, благоустройству дворов, соблюдению требований безопасности и созданию безбарьерной среды.

Вместе с развитием новых территорий продолжается и работа по сохранению исторического наследия. Одним из таких объектов стал дом Патрикеева — одно из известных исторических зданий Стерлитамака. Его реконструкция уже завершена. При проведении работ специалистам удалось сохранить исторический облик здания, бережно восстановив один из значимых архитектурных объектов города.

Такое сочетание нового строительства и бережного отношения к прошлому становится важной частью развития современного города.

Строительная отрасль сегодня остаётся одной из ключевых для экономики. Она создаёт рабочие места, способствует развитию промышленности, транспорта, торговли, производства строительных материалов и десятков смежных направлений. Но самое главное — именно строители создают пространство, в котором люди будут жить, работать, растить детей и строить собственное будущее.

Наверное, поэтому профессионалы отрасли говорят о своей работе не только как о профессии, но и как о большой ответственности перед городом.

— Мы верим в Стерлитамак. Все строители живут этим городом, работают ради него и двигают его вперёд. И хочу отметить, что сегодня каждый застройщик, работающий в нашем городе, реализует интересные и современные проекты. Здоровая конкуренция помогает нам становиться лучше, искать новые решения и вместе делать Стерлитамак ещё более комфортным и красивым, — подчеркнул Ринат Райманов.

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, Ринат Райманов пожелал всем строителям крепкого здоровья, благополучия, новых успешных проектов, надёжных партнёров и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждый реализованный объект становится поводом для гордости, а труд приносит удовлетворение и служит развитию родного города.

Эти слова можно считать главным пожеланием ко Дню строителя. Ведь настоящий строитель возводит не только стены и крыши. Он создаёт школы, где будут учиться дети, парки, в которых будут гулять семьи, улицы, по которым однажды пройдут новые поколения жителей. А значит, каждый построенный дом становится ещё одним доказательством того, что город живёт, развивается и уверенно смотрит в будущее.



Ангелина НУГУМАНОВА

Фото Сергея КРАМСКОВА