Башкирия участвует во всероссийском проекте «Большие гастроли»

Мы попросили служителей Мельпомены пригласили взрослых и маленьких зрителей в театр так, чтобы они поверили, что театр интереснее смартфона и пришли наслаждаться спектаклями.

– И телефон, и театр нужны для того, чтобы люди могли друг с другом поговорить, – напоминает Михаил Михайлович Богданов, ведущий артист Ивановского театра. – Телефон – для того, чтобы поговорить информативно, а театр – чтобы поговорить по душам, По душам по телефону не поговоришь. Приходите в театр – побеседуем, посмеёмся, поплачем даже. И всё это будет от души.

– С телефоном ты одинок, а в театре мы вместе, – размышляет Виктория Александровна. – Большое количество разных людей в одном маленьком пространстве, испытывая схожие эмоции, становятся едины. Люди привыкают и стремятся к этому снова и снова. Театру предсказывали кончину с появлением кино, но он живёт и в эпоху интернета и гаджетов, а в пандемию у нас стало ещё больше зрителей: мы помогаем людям пережить смятение. Не каждого человека культура способна сделать счастливее и лучше, но каждому она открывает новый мир, и если из 350 зрителей, скажем, у 50 человек что-то проснётся в душе и они выйдут со слезами на глазах, – значит, театр свою миссию выполняет.

Культурный обмен продолжится: в ноябре артисты русского драматического театра Стерлитамака едут в Иваново – давать спектакли, знакомиться с ивановским зрителем, творческим «подземельем» и с приветливым театральным привидением. Впрочем, они расскажут об этом сами, когда вернутся. Следите за нашими публикациями!

ФОТО МАКСИМА ЦЫБИНА