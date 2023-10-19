Башкирия участвует во всероссийском проекте «Большие гастроли»

С репертуаром самобытного театра, который в этом году празднует своё 90-летие, стерлитамакский зритель смог познакомиться благодаря проекту «Большие гастроли», организованным федеральным учреждением культуры «Росконцерт».
– «Большие гастроли» – возможность встречаться и общаться с коллективами из других регионов России, знакомиться со зрителями, – комментирует практику обмена спектаклями директор русского драматического театра г.Стерлитамака Виктория Александровна Замесина. – Это очень важно – не замыкаться в рамках своего театра, выходить за его пределы и понимать, правильный ли путь ты выбрал. Я рада, что к нам приехал именно Ивановский театр: у нас схожая концепция развития, это театр современный, ищущий, с хорошей историей.
– В Стерлитамаке очень добрые, отзывчивые люди. И воспитанные, отзывчивые маленькие зрители – мы поняли это, играя на вашей сцене детский спектакль, – делится впечатлениями от города Заслуженный артист России Евгений Вячеславович Семёнов.
На пресс-конференции воспитанники школы юных журналистов «Автор» спросили актёров Ивановского театра, в чём они видят свою миссию сегодня, в непростую эпоху цифровизации.
– Во время достойного спектакля зритель забывает о том, где он находится, отрешается от проблем. С человеком что-то хорошее происходит, – знает Евгений Вячеславович. – Однажды нам показали камердинеры: бабушка пришла в театр, опираясь на палочку, а вышла со спектакля, держа палочку в руке. Такое действительно происходит. Театр исцеляет, в этом смысле он волшебный. Артист хорош, если он честен перед зрителем. Зритель в ответ отдаёт артисту свои эмоции, и если происходит вот это электричество между ними, обмен энергией, это оздоравливает.
Мы попросили служителей Мельпомены пригласили взрослых и маленьких зрителей в театр так, чтобы они поверили, что театр интереснее смартфона и пришли наслаждаться спектаклями.
– И телефон, и театр нужны для того, чтобы люди могли друг с другом поговорить, – напоминает Михаил Михайлович Богданов, ведущий артист Ивановского театра. – Телефон – для того, чтобы поговорить информативно, а театр – чтобы поговорить по душам, По душам по телефону не поговоришь. Приходите в театр – побеседуем, посмеёмся, поплачем даже. И всё это будет от души.
– С телефоном ты одинок, а в театре мы вместе, – размышляет Виктория Александровна. – Большое количество разных людей в одном маленьком пространстве, испытывая схожие эмоции, становятся едины. Люди привыкают и стремятся к этому снова и снова. Театру предсказывали кончину с появлением кино, но он живёт и в эпоху интернета и гаджетов, а в пандемию у нас стало ещё больше зрителей: мы помогаем людям пережить смятение. Не каждого человека культура способна сделать счастливее и лучше, но каждому она открывает новый мир, и если из 350 зрителей, скажем, у 50 человек что-то проснётся в душе и они выйдут со слезами на глазах, – значит, театр свою миссию выполняет.
Культурный обмен продолжится: в ноябре артисты русского драматического театра Стерлитамака едут в Иваново – давать спектакли, знакомиться с ивановским зрителем, творческим «подземельем» и с приветливым театральным привидением. Впрочем, они расскажут об этом сами, когда вернутся. Следите за нашими публикациями!
ФОТО МАКСИМА ЦЫБИНА