В Башкирии организуют творческие состязания, в которых нет проигравших

В декабре на сцене ГДК «Сода» нас будут радовать «Таланты золотого города», а пока мы знакомим вас с экологическими находками детей и их наставников.
– Третий год ЦВР «Надежда» организует городской конкурс «Земля в твоих ладошках», – говорит директор ЦВР «Надежда» Роман Андреевич Краснов. – Цифры конкурса – 421 участник, 100 победителей и призёров. Для нашего коллектива детские конкурсы важны и интересны: они помогают раскрыть способности и таланты ребёнка, Зачастую, именно участвуя в конкурсе, ребёнок увлекается творческим процессом, совершенствует свои навыки и достигает первых успехов. Поэтому проигравших у нас нет.
– А ещё, готовясь к конкурсу, дети учатся ставить цель и трудиться, чтобы её достичь, – уверена заместитель директора ЦВР «Надежда» Флюза Раисовна Давыдова. – Появляется стремление к саморазвитию, ребята становятся общительными и уверенными и, главное, раскрывают свой творческий потенциал.
О победителях – здесь:
В конкурсе «Земля в твоих ладошках» – пять номинаций: «Вторая жизнь», «ЭКО-кутюрье», «ЭКО-театр», «Экологический календарь», акция «Природа ищет героев!» (видеоролики, видеопрезентации).
Для того, что бы Абдрахманова Софья стала «Принцессой перчаток», её родителям пришлось потратить на наряд дочери 200 пар синих резиновых перчаток. Членов жюри удалось впечатлить.
Самыми артистичными за яркий выход были признаны сестрёнки-близняшки, воспитанницы детского сада №70 Эмилия и Амелия Гадельшины.
Актёрские данные продемонстрировали воспитанники МАДОУ «Детский сад №85» в мини-сценке «Беда в лесу» – ребята на конкурсе завоевали звание «Лучший актерский ансамбль» (руководители Елена Владимировна Данилова, Наталья Ивановна Евсеева, Оксана Михайловна Шубина «Лучший актерский ансамбль»).
Экологичным мышлением со зрителями и жюри поделилось в литературной композиции «Земля, прости» творческое объединение «Мы вместе» (ЦВР «Надежда», руководитель Эльза Леоновна Галиханова, гран-при конкурса).
Театр кукол ЦВР «Надежда» радует своим выступлением второй год подряд. Дети на столько выживаются в роль, что кажется их персонаж вот-вот оживёт. Так и в это раз, Вовка искал живую воду и у водяного, и у черепахи Тортиллы и даже поймал Золотую рыбку, а нужно было всего лишь очистить водоём от мусора (руководитель Гузель Галимовна Раянова).
Участникам номинации «Природа ищет героев» предстояло в ролике или презентации показать, как можно помочь природе. С этим заданием лучше всех справились ребята 4 «В» класса школы №20 (руководитель Маргарита Юнировна Биккузина). Ребята очистили от мусора участок берега реки Ольховки.
Выкинуть пустые банки, коробки, фантики от конфет может любой, а вот дать этим вещам "Вторую жизнь" могут по настоящему творческие люди.
Что такое эко – календарь? Многие в курсе, что существуют экологические праздники, однако больше двух-трёх дат едва ли вспомнят. Между тем, календарь экологических дат включает больше 50 событий. Их знают и их могут найти в календарях собственного производства победители в номинации «Эко календарь – 2024»: ЦВР «Надежда» (педагог Людмила Владимировна Денисова), «Детский сад № 32» (Шунина Ирина Михайловна, Степанова Лилия Айратовна) и Волкова Варвара, 11 лет (Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара, руководитель Ирина Владимировна Мальцева).
Поздравляем! До встречи на новом конкурсе!