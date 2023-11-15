В Башкирии организуют творческие состязания, в которых нет проигравших

В декабре на сцене ГДК «Сода» нас будут радовать «Таланты золотого города», а пока мы знакомим вас с экологическими находками детей и их наставников.

– Третий год ЦВР «Надежда» организует городской конкурс «Земля в твоих ладошках», – говорит директор ЦВР «Надежда» Роман Андреевич Краснов. – Цифры конкурса – 421 участник, 100 победителей и призёров. Для нашего коллектива детские конкурсы важны и интересны: они помогают раскрыть способности и таланты ребёнка, Зачастую, именно участвуя в конкурсе, ребёнок увлекается творческим процессом, совершенствует свои навыки и достигает первых успехов. Поэтому проигравших у нас нет.

– А ещё, готовясь к конкурсу, дети учатся ставить цель и трудиться, чтобы её достичь, – уверена заместитель директора ЦВР «Надежда» Флюза Раисовна Давыдова. – Появляется стремление к саморазвитию, ребята становятся общительными и уверенными и, главное, раскрывают свой творческий потенциал.

О победителях – здесь:

В конкурсе «Земля в твоих ладошках» – пять номинаций: «Вторая жизнь», «ЭКО-кутюрье», «ЭКО-театр», «Экологический календарь», акция «Природа ищет героев!» (видеоролики, видеопрезентации).

Для того, что бы Абдрахманова Софья стала «Принцессой перчаток», её родителям пришлось потратить на наряд дочери 200 пар синих резиновых перчаток. Членов жюри удалось впечатлить.

Самыми артистичными за яркий выход были признаны сестрёнки-близняшки, воспитанницы детского сада №70 Эмилия и Амелия Гадельшины.