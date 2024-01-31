«Очень колоритно»: гости Дня башкирского телевидения в Москве остались в восторге от выставки

Практически каждый час наши коллеги выходят в прямой эфир с места событий. Посетители выставки с огромным удовольствием участвуют в активностях на площадке, а их сегодня здесь немало. Например, для желающих организована VR-экскурсия по Башкортостану в специальных очках, а для тех, кто мечтал попасть в экран телевизора, есть возможность передать привет и появиться в эфире главного телеканала республики.

Ольга Якушева приехала в Москву из Переславль-Залесского специально, чтобы посетить стенд Башкортостана.

— Во-первых, это очень колоритно. Очень замечательно. Зажигательные танцы, молодцы! — рассказала Ольга Якушева.

Другая гостья выставки Виктория Богомолова долго не могла отойти от стенда. Все потому, что ее Родина — Башкортостан.



— Обожаю культуру Башкортостана, там находится моя истинная Родина, — призналась Виктория Богомолова — Сейчас живу в Челябинске, но родилась в Уфе.

Источник: пресс-служба ТРК «Башкортостан»