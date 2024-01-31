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31 Января , 17:00

«Очень колоритно»: гости Дня башкирского телевидения в Москве остались в восторге от выставки

Сегодня в Москве на выставке «Россия», которая проходит на площадке ВДНХ, День башкирского телевидения. Стенд Башкортостана окрашен в цвета телеканала БСТ, на площадке работают известные журналисты и ведущие.

пресс-служба ТРК «Башкортостан»
Фото:пресс-служба ТРК «Башкортостан»

Практически каждый час наши коллеги выходят в прямой эфир с места событий. Посетители выставки с огромным удовольствием участвуют в активностях на площадке, а их сегодня здесь немало. Например, для желающих организована VR-экскурсия по Башкортостану в специальных очках, а для тех, кто мечтал попасть в экран телевизора, есть возможность передать привет и появиться в эфире главного телеканала республики.

Ольга Якушева приехала в Москву из Переславль-Залесского специально, чтобы посетить стенд Башкортостана.

— Во-первых, это очень колоритно. Очень замечательно. Зажигательные танцы, молодцы! — рассказала Ольга Якушева.

Другая гостья выставки Виктория Богомолова долго не могла отойти от стенда. Все потому, что ее Родина — Башкортостан. 
 
 — Обожаю культуру Башкортостана, там находится моя истинная Родина, — призналась Виктория Богомолова —  Сейчас живу в Челябинске, но родилась в Уфе.

Источник: пресс-служба ТРК «Башкортостан»

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