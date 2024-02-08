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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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8 Февраля , 20:19

Глава Башкирии подписал закон об особо охраняемых природных территориях

Новый документ дает  органам самоуправления правовые возможности  развивать туризм на своей территории с сохранением экологии.  

Глава Башкирии подписал закон об особо охраняемых природных территориях
Глава Башкирии подписал закон об особо охраняемых природных территориях

Такие охраняемые природные территории создаются с целью  сохранить "ландшафтное, геологического и биологического разнообразие".

Одним из недавних  примеров, когда совместными усилиями власти и общества удалось сохранить от разработки уникальную территорию, стала территория хребта Ирандык в Баймакском районе.

Жители были обеспокоены  тем, что здесь планируется добыча золота.

В район выехали представители межведомственной комиссии, которые  побывали в нескольких населенных пунктах, встретился с жителями и объяснили, что  беспокойство напрасно. Речь шла  о плановой разведке Федерального агентства по недропользованию. 

Глава РБ Радий Хабиров считает необходимым, чтобы жители республики были осведомлены  о проводимой работе. Недостаток информации может породить слухи.

 Источник: ИА "Башинформ".

Фото: ИА "Башинформ".

 

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