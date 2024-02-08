Глава Башкирии подписал закон об особо охраняемых природных территориях

Такие охраняемые природные территории создаются с целью сохранить "ландшафтное, геологического и биологического разнообразие".

Одним из недавних примеров, когда совместными усилиями власти и общества удалось сохранить от разработки уникальную территорию, стала территория хребта Ирандык в Баймакском районе.

Жители были обеспокоены тем, что здесь планируется добыча золота.

В район выехали представители межведомственной комиссии, которые побывали в нескольких населенных пунктах, встретился с жителями и объяснили, что беспокойство напрасно. Речь шла о плановой разведке Федерального агентства по недропользованию.

Глава РБ Радий Хабиров считает необходимым, чтобы жители республики были осведомлены о проводимой работе. Недостаток информации может породить слухи.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: ИА "Башинформ".