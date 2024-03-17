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17 Марта , 14:23

Общественный штаб: Нарушений на выборах в Башкирии нет

На брифинге Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в Башкирии, который прошел сегодня, 17 марта, в Общественном пресс-центре «Выборы президента России-2024» в Уфе его руководитель Лида Исаргакова сообщила об отсутствии нарушений в республике.

Общественный штаб: Нарушений на выборах в Башкирии нет
Общественный штаб: Нарушений на выборах в Башкирии нет

«Коллеги продолжают работу в центре общественного наблюдения в круглосуточном режиме, продолжается работа коллег в колл-центре, население республики продолжает звонить», - отметила Лида Исаргакова.

Она подчеркнула, что по итогам двух дней не зафиксировали ни одного нарушения, которое повлияло бы на итоги голосования.

Несмотря на то, что были две попытки залить зеленкой урны с бюллетенями, они не являются нарушениями, так как вовремя пресечены.

Высокий уровень организации выборов Лида Исаргакова связывает с развитием института общественных наблюдателей. Они прошли обучение и были готовы к провокациям.

Источник: Республика Башкортостан

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