Политолог из Москвы высоко оценил подготовку к выборам в Башкирии

«В третий день голосования мы видим высокий уровень вовлеченности граждан», - отметил он.

Также Алексей Песков прокомментировал инциденты, произошедшие в предыдущие дни на избирательных участках в стране.

«29 проблемных ситуаций, подтвержденных, у нас на карте имеется. Практически все случаи связаны с поджогами и порчей бюллетеней. По сравнению с прошлыми выборами грубых вопиющих нарушений нет. Это говорит о беспрецедентно высоком уровне подготовки к выборам на местах», - сообщил политолог.

Также он подчеркнул, что институту наблюдателей на выборах исполнилось шесть лет. За это время ему удалось значительно эволюционировать. И сегодня они демонстрируют полную вовлеченность в процесс. Им удается пресекать провокации и следить за порядком на избирательных участках.

Источник: Республика Башкортостан