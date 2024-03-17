В Башкирии около 12 тысяч избирателей с нарушениями слуха

– Уже несколько лет наши региональные отделения проводят системную работу, чтобы людям с инвалидностью было легче и комфортнее участвовать в выборах. Мы обязательно сопровождаем информационные ролики ЦИК сурдопереводом, в них объясняем, где и как голосовать, делаем совместные памятки, освещаемых ход кампании на нашем сайте и в соцсетях, – рассказала Нурия Салихова.

Отметим, что в Башкирии проголосовать инвалидам по слуху помогает диспетчерская служба и работающие в ней переводчики жестового языка, которые на связи в видеорежиме.