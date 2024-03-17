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17 Марта , 09:34

В Башкирии около 12 тысяч избирателей с нарушениями слуха

Об этом рассказала Нурия Салихова, заместитель председателя Регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" по Республике Башкортостан.

– Уже несколько лет наши региональные отделения проводят системную работу, чтобы людям с инвалидностью было легче и комфортнее участвовать в выборах. Мы обязательно сопровождаем информационные ролики ЦИК сурдопереводом, в них объясняем, где и как голосовать, делаем совместные памятки, освещаемых ход кампании на нашем сайте и в соцсетях, – рассказала Нурия Салихова. 

Отметим, что в Башкирии проголосовать инвалидам по слуху помогает диспетчерская служба и работающие в ней переводчики жестового языка, которые на связи в видеорежиме.

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