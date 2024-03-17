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17 Марта , 10:25

В Башкирии рассказали о голосовании молодёжи

Зарина Газизова, председатель Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании – Курултае Башкирии по местному самоуправлению, отметила, что последние пять лет наша страна проживает довольно сложный период, в том числе имеется ввиду и геополитическая ситуация, при этом молодёжь очень активна, это видно и по волонтёрской деятельности. 

Сейчас молодые ребята региона активно участвуют в поддержке семей бойцов, проводят для них различные мероприятия. Молодые понимают значимость происходящих в стране событий.

По словам Зарины Газизовой, молодежь в нашей республике составляет порядка 26% населения – то есть более миллиона человек. Их характеризует гражданская ответственность, заинтересованность в выборах президента России, стремление быть причастными ко всему, что происходит в стране.

Зарина Газизова отметила, что в Башкирии проводится большая работа в сфере молодежной политики, реализуются гранты. Глава региона уделяет большое внимание молодым жителям республики.

– Все те программы, которые проводятся на разных уровнях в Башкортостане, не могут не вдохновлять молодых.

Молодежь республики, по словам Зарины Газизовой, активно проявляет себя не только в общественных организациях, но и в политике.

– Мы видим, как обновляется депутатский корпус Башкортостана. Это говорит о том, что республика заинтересована в привлечении молодёжи к политическим процессам. Молодёжь – это стратегический ресурс страны, огромный потенциал, который может многое изменить.

Зарина Газизова отметила, что существует стереотип: на избирательные участки в основном приходят люди старшего поколения, но статистика выборов президента страны 2018 года показывает: явка молодёжи тогда составила 65,6%.

– И я уверена, что в этом году показатели по явке молодёжи будут не меньше, – сказала Зарина Газизова.

Спикер отметила, что молодёжь принимает участие в выборах по всей республике, даже в отдаленных ее уголках.

– Мы видим по социальным сетям, и это не может не вдохновлять, как ребята выставляют фотографии с выборов президента России, пишут позитивные посты. Отмечу, у молодёжи сегодня высокий патриотический дух, и это здорово!

Источник:  Молодежная газета

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