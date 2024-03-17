В Чишминском районе проголосовала 102-летняя бабушка

Член Общественной палаты Энже Ахмадуллина рассказала, как проходит голосование в Чишминском районе.

— УИКи светлые и уютные, — сообщила Энже Ревилевна на брифинге в общественном пресс-центре. — На каждом участке своя программа, у всех интересные задумки. На открытии члены УИКов исполняли гимн, где-то проходил мастер-класс по изготовлению блинов. Все это создает праздничное настроение. Также пришла голосовать 102-летняя бабушка. Это радует, это говорит о том, что люди проявляют активную гражданскую позицию в любом возрасте, и о том, что позитивный настрой продлевает жизнь.

Напомним, избирательные участки работают до 20 часов.

Источник: Республика Башкортостан