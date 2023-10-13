ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛОВУЮ ПРОГРАММУ ФОРУМА «ЛЕГПРОМ»

Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. Форум проходит при поддержке Минпромторга России.

Для участия в деловой программе в качестве слушателей необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте мероприятия: https://bvkexpo.ru/legprom-ufa/reg-lp

25 октября состоится ключевое событие форума - Пленарное заседание «Приоритеты развития лёгкой промышленности: настоящее и будущее» с участием представителей Минпромторга России, Правительства Республики Башкортостан, Фонда развития промышленности, федеральных ассоциаций и высших учебных заведений.

Двухдневная программа Форума включает проведение круглых столов и конференций с участием органов власти, ассоциаций, руководителей предприятий легкой промышленности, зарубежных делегаций и экспертов отрасли:

- Эффективные меры поддержки легкой промышленности;

- Кадры для швейного производства: приоритеты и направления;

- Этно-стиль в современном мире моды: как традиции сочетаются с повседневностью;

- Начни экспортировать онлайн;

- Наставничество как форма развития предпринимательства в Республике Башкортостан;

- Инструменты развития легкой промышленности. Финансовая поддержка СМСП.

В рамках Форума пройдёт крупная международная научно-практическая конференция «Традиции и инновационные процессы в индустрии моды» от ФГБОУ ВО «УГНТУ», серия мастер-классов по построению личного бренда, моде, дизайну, моделингу и имиджу.

Напоминаем, что Форум легкой промышленности «Легпром» - единственный экспопроект в сфере лёгкой промышленности в регионе, который служит универсальной площадкой для презентаций новинок, укрепления существующих деловых контактов и налаживания эффективных торговых связей.