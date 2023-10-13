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Общество
13 Октября , 14:51

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛОВУЮ ПРОГРАММУ ФОРУМА «ЛЕГПРОМ»

С 25 по 26 октября 2023 года в выставочном комплексе «Уфа Экспо» состоится Форум лёгкой промышленности «Легпром». Мероприятие проходит согласно Распоряжению Правительства Республики Башкортостан.

Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. Форум проходит при поддержке Минпромторга России.  

Для участия в деловой программе в качестве слушателей необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте мероприятия: https://bvkexpo.ru/legprom-ufa/reg-lp

 25 октября состоится ключевое событие  форума - Пленарное заседание «Приоритеты развития лёгкой промышленности: настоящее и будущее» с участием представителей Минпромторга России, Правительства Республики Башкортостан, Фонда развития промышленности, федеральных ассоциаций и высших учебных заведений.

 Двухдневная программа Форума включает проведение круглых столов и конференций с участием органов власти, ассоциаций, руководителей предприятий легкой промышленности, зарубежных делегаций и экспертов  отрасли:

- Эффективные меры поддержки легкой промышленности;

- Кадры для швейного производства: приоритеты и направления;

- Этно-стиль в современном мире моды: как традиции сочетаются с повседневностью;

- Начни экспортировать онлайн;                                             

- Наставничество как форма развития предпринимательства в Республике Башкортостан;

- Инструменты развития легкой промышленности. Финансовая поддержка СМСП. 

В рамках Форума пройдёт крупная международная научно-практическая конференция «Традиции и инновационные процессы в индустрии моды» от ФГБОУ ВО «УГНТУ», серия мастер-классов по построению личного бренда, моде, дизайну, моделингу и имиджу. 

Напоминаем, что Форум легкой промышленности  «Легпром» - единственный экспопроект в сфере лёгкой промышленности в регионе, который служит универсальной площадкой для презентаций новинок, укрепления существующих деловых контактов и налаживания эффективных торговых связей.

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