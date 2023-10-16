Чтобы повысить безопасность аккаунтов пользователей Госуслуг и усилить защиту персональных данных — Минцифры России ввели дополнительное подтверждение

Как подключить двухфакторную авторизацию на Госуслугах:



Для подключения защиты нужно авторизоваться на портале и выбрать способ двухфакторной авторизации в разделе «Безопасность» — «Вход с подтверждением». После — один из трех вариантов дополнительного фактора защиты: смс, одноразовый код или биометрия.



Как подключить вход по смс:

1. Проверьте актуальность номера телефона или добавьте его.

2. Введите пароль для подтверждения выбора способа.



Как подключить вход по одноразовому коду:

1. Введите пароль для подтверждения выбора способа.

2. Скачайте приложение для работы с одноразовым кодом.

3. С его помощью отсканируйте QR-код или введите секретный ключ. В нем появится запись «gosuslugi» с одноразовым кодом. Он будет периодически обновляться.

4. Введите актуальный код из приложения.



Как подключить вход по биометрии:

1. Зарегистрируйте биометрию: https://vk.cc/coqIOm

2. Введите пароль для подтверждения выбора.

3. Если подключить биометрию не удалось, обратитесь в банк для повторной записи.



Ответы на частые вопросы: https://vk.cc/crGdnS



Подробнее о вводе дополнительной защиты аккаунтов — на сайте Минцифры России: https://vk.cc/crGdp3



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