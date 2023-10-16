+12 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
16 Октября , 13:58

Чтобы повысить безопасность аккаунтов пользователей Госуслуг и усилить защиту персональных данных — Минцифры России ввели дополнительное подтверждение

С 1 октября 2023 года оно стало обязательным для новых пользователей и для тех, кто восстанавливает свою учётную запись. Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек.

Как подключить двухфакторную авторизацию на Госуслугах:

Для подключения защиты нужно авторизоваться на портале и выбрать способ двухфакторной авторизации в разделе «Безопасность» — «Вход с подтверждением». После — один из трех вариантов дополнительного фактора защиты: смс, одноразовый код или биометрия.

Как подключить вход по смс:
1. Проверьте актуальность номера телефона или добавьте его.
2. Введите пароль для подтверждения выбора способа.

Как подключить вход по одноразовому коду:
1. Введите пароль для подтверждения выбора способа.
2. Скачайте приложение для работы с одноразовым кодом.
3. С его помощью отсканируйте QR-код или введите секретный ключ. В нем появится запись «gosuslugi» с одноразовым кодом. Он будет периодически обновляться.
4. Введите актуальный код из приложения.

Как подключить вход по биометрии:
1. Зарегистрируйте биометрию: https://vk.cc/coqIOm
2. Введите пароль для подтверждения выбора.
3. Если подключить биометрию не удалось, обратитесь в банк для повторной записи.

Ответы на частые вопросы: https://vk.cc/crGdnS

Подробнее о вводе дополнительной защиты аккаунтов — на сайте Минцифры России: https://vk.cc/crGdp3

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика