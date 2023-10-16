Чтобы повысить безопасность аккаунтов пользователей Госуслуг и усилить защиту персональных данных — Минцифры России ввели дополнительное подтверждение

Как подключить двухфакторную авторизацию на Госуслугах:
Для подключения защиты нужно авторизоваться на портале и выбрать способ двухфакторной авторизации в разделе «Безопасность» — «Вход с подтверждением». После — один из трех вариантов дополнительного фактора защиты: смс, одноразовый код или биометрия.
Как подключить вход по смс:
1. Проверьте актуальность номера телефона или добавьте его.
2. Введите пароль для подтверждения выбора способа.
Как подключить вход по одноразовому коду:
1. Введите пароль для подтверждения выбора способа.
2. Скачайте приложение для работы с одноразовым кодом.
3. С его помощью отсканируйте QR-код или введите секретный ключ. В нем появится запись «gosuslugi» с одноразовым кодом. Он будет периодически обновляться.
4. Введите актуальный код из приложения.
Как подключить вход по биометрии:
1. Зарегистрируйте биометрию: https://vk.cc/coqIOm
2. Введите пароль для подтверждения выбора.
3. Если подключить биометрию не удалось, обратитесь в банк для повторной записи.
Ответы на частые вопросы: https://vk.cc/crGdnS
Подробнее о вводе дополнительной защиты аккаунтов — на сайте Минцифры России: https://vk.cc/crGdp3
#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан