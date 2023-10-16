Для предпринимателей Башкортостана пройдут семинары по закупкам

– Мероприятие представляет собой масштабную площадку, которая объединит предпринимателей региона, представителей органов власти, институтов поддержки предпринимательства, электронных торговых площадок, агрегаторов для обмена опытом в сфере малых закупок. Уверен, всё это будет способствовать созданию еще более благоприятных условий для развития предпринимательства в республике, – отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

В этот день пройдут 5 семинаров, посвященных теме малых закупок. Участники форума, к примеру, обсудят новые возможности в государственных закупках малого объема, рассмотрят систему малых закупок и другие вопросы. В зоне консультаций предприниматели смогут получить рекомендации в сфере закупок.

– В условиях постоянно меняющегося законодательства о закупках актуально проведение обучающих семинаров, встреч для представителей бизнеса. Организация подобных мероприятий позволяет создать среду для эффективной работы специалистов в области закупок, поддерживать их высокую компетенцию, оказывать помощь в решении сложных технических и методологических вопросов, – отметила председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по конкурентной политике Гульшат Арсланова.

Место проведения: г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 7 (Sheratonplaza Ufa Congress Hotel).

Регистрация участников: 9.00-10.00 ч.

Программа мероприятий: 10.00-18.30 ч.

Организатором семинаров является Центр «Мой бизнес» АНО «Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства» при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан. Операторы форума: Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан и Союз предпринимателей г. Уфы.

Ознакомиться с полной программой мероприятия и зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Предварительная электронная регистрация обязательна.