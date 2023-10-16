Посетителям МФЦ помогут сотрудники налоговой службы

В рамках акции «Время платить налоги» сотрудники налоговых органов помогут гражданам:

получить налоговое уведомление за 2022 год;

подключить «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России и возможность получения налоговых уведомлений через портал «Госуслуги»;

разобраться в интересующих вопросах по уплате имущественных налогов.

С перечнем офисов МФЦ, в которых будут работать мобильные налоговые офисы, можно ознакомиться по ссылке.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

УФНС России по Республике Башкортостан напоминает: срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2022 год – не позднее 01 декабря 2023 года. Сделать это можно не выходя из дома с помощью сервиса «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», мобильного приложения «Налоги ФЛ» и на портале «Госуслуги» (если есть согласие на получение документов от налоговых органов), а также в отделениях банков и Почты России.

Подробнее информацию об акции «Время платить налоги» можно получить по телефону горячей линии УФНС России по Республике Башкортостан: +7 (347) 215-10-70 (добавочный номер 55-55).