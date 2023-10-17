Башкирская микрокредитная компания выдала микрозаймы на 20,5 млн рублей по 11 онлайн-заявкам

- У субъектов малого и среднего предпринимательства появилась дополнительная возможность подать заявку на микрозаймы в онлайн-формате. Сервис «Подбор и получение микрофинансирования» позволит упростить процесс оформления документов для получения мер государственной поддержки, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Через платформу предприниматели и самозанятые направляют заявку и пакет документов. Заемщик автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который состоит из 1200 параметров бизнеса. Срок рассмотрения документов – до пяти календарных дней. Отслеживать статус заявки субъекты МСП могут в сервисе без посещения офиса Башкирской микрокредитной компании.

К примеру, начинающий предприниматель Наталья Волкова из г. Кумертау оформила онлайн-заявку через платформу МСП.РФ и получила в Башкирской микрокредитной компании беззалоговый займ в размере 500 тыс. рублей под 7% годовых на приобретение оборудования.

У предпринимательницы Зухры Зариповой из с. Месягутово пекарня. Она также организовала доставку хлеба в отдаленные населенные пункты Дуванского района. Для покупки оборудования и сырья подала через Цифровую платформу МСП.РФ онлайн-заявку и получила займ в сумме 2,6 млн рублей по ставке 6% годовых на 3 года.

Справочно:

Башкирская микрокредитная компания создана для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых за счет средств регионального бюджета. Учредителем компании является республика.

Башкирская микрокредитная компания предоставляет микрозаймы на сумму до 3 млн рублей на срок до трех лет по льготным ставкам.