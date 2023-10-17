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Общество
17 Октября , 11:55

В ноябре 2023 года квитанции на капремонт за октябрь жителям Башкортостана (за исключением Уфы) придут в формате единого платежного документа

В таком документе взнос размещен отдельной строкой и с отдельным QR-кодом. При этом размер, порядок и сроки оплаты остаются без изменений.

Оплачивать взносы можно любым удобным способом:

в личном кабинете на сайте Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Башкортостана https://vk.cc/crHqZO

в мобильном приложении «Юрта» https://vk.cc/crHqV6

во всех филиалах банка ВТБ и АО «Почта Банк» (без комиссии)

Вопросы по начислению взносов на капремонт и данным, указанным в лицевых счетах, можно задавать по телефону горячей линии: 8 (800) 775 69 77. График работы — по будням с 9.00 до 20.00.

 Подробнее — на сайте МинЖКХ Башкортостана https://vk.cc/crHqP4

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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