В ноябре 2023 года квитанции на капремонт за октябрь жителям Башкортостана (за исключением Уфы) придут в формате единого платежного документа

Оплачивать взносы можно любым удобным способом:



в личном кабинете на сайте Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Башкортостана https://vk.cc/crHqZO



в мобильном приложении «Юрта» https://vk.cc/crHqV6



во всех филиалах банка ВТБ и АО «Почта Банк» (без комиссии)



Вопросы по начислению взносов на капремонт и данным, указанным в лицевых счетах, можно задавать по телефону горячей линии: 8 (800) 775 69 77. График работы — по будням с 9.00 до 20.00.



Подробнее — на сайте МинЖКХ Башкортостана https://vk.cc/crHqP4



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