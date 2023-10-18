87% российских бабушек и дедушек проводят в интернете до четырех часов в день

И вот результат – 91% людей в возрасте 55-64 лет ежедневно пользуются интернетом, среди людей старше 65 лет этот показатель равен 87%. Чтобы зайти на сайты, в соцсети или маркетплейсы, россияне чаще всего используют смартфон (82%), реже – ноутбук и стационарные компьютеры (25%). По данным «Вебера», 93% россиян каждый день заходят в интернет, а 17% респондентов проводят там более 8 часов в день.

Так что же привлекает россиян на просторах Всемирной паутины? В первую очередь – события в стране и мире (63%) и поиск необходимой информации (58). Политикой интересуется 41% россиян, 33% беспокоят социальные проблемы, 31% заботят международные отношения.

Также «Вебер» сообщил, что 42% россиян интересует общение в мессенджерах и соцсетях. 46% россиян состоят в групповых чатах с семьей и друзьями, 20% узнают новости при общении с ними.

Были и такие, которые ответили – интернете они слушают музыку, смотрят фильмы, читают книги (38%), совершают покупки онлайн (30%), играют в игры (21%). Госуслуги по интернету получают 17% респондентов, 11% опрошенных работают онлайн. И только 2% россиян ведут в интернете свой блог.

С блокировкой иностранных соцсетей интернетом пользоваться меньше не стали. Напротив, вырос интерес к российским айти-разработкам. 46% россиян считают, что отечественные соцсети смогут заменить иностранные, 37% выбрали ВКонтакте в качестве замены. «Вебер»показал, что 67% россиян отнеслись к блокировке западных соцсетей положительно или нейтрально.

Онлайн-социология набирает популярность. Напомним, что «Вебер» — проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» – уже не первый раз публикует исследования общественного мнения на различные темы. В своей работе специалисты соцагентства используют современные онлайн-инструменты.