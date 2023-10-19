Более 1,4 тыс. кредитных финансовых мер поддержки предоставлено предпринимателям Башкортостана в 2023 году

- В настоящее время субъектам малого и среднего предпринимательства региона доступен широкий спектр финансовых мер поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Программы поддержки реализуются Региональной гарантийной организацией, Башкирской микрокредитной компанией, Региональной лизинговой компанией, а также коммерческими банками, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма республики Башкортостан Рустем Афзалов.

За 9 месяцев текущего года Региональная гарантийная организация предоставила 370 поручительств субъектам МСП и самозанятым, благодаря чему они привлекли почти 7 млрд рублей кредитных средств. Размер выданных поручительств составил 2,9 млрд рублей.

Башкирской микрокредитной компанией выдано более 250 микрозаймов предпринимателям, объем государственной поддержки составил почти 399 млн рублей. Региональной лизинговой компанией оказана поддержка 37 получателям на общую сумму 275 млн рублей.

Зонтичным механизмом воспользовались предприниматели для оформления 202 кредитов. Из них микропредприятия – 59,4%, малые предприятия – 38,5%, средние – 2,1%. Объём кредитования составил 3,1 млрд рублей, объем поручительств – 1,5 млрд рублей.

По программе стимулирования кредитования (ПСК) субъектов малого и среднего предпринимательства оказана поддержка на сумму 4,1 млрд рублей по 112 договорам. Целями кредитования стали: инвестиционный (75,1%), оборотный (23,8%) и рефинансирование (1,1%).

442 кредитных договора на 9,3 млрд рублей за отчетный период заключены по программе 1764. Также 28 договоров на 2,2 млрд рублей оформлены в рамках совмещённой программы инвесткредитования (1764+ПСК). Средний чек по договорам составил 79,5 млн рублей, а средневзешенная ставка – 3,78%.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22009/