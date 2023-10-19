Мобильное приложение «Госуслуги. Дом» помогает решить любые вопросы ЖКХ в одном месте

Основная задача приложения «Госуслуги. Дом» — помочь жителям многоквартирных домов решать вопросы ЖКХ с управляющими организациями. С помощью сервиса пользователи могут направлять заявки, контролировать их исполнение и получать обратную связь.



Это бесплатное мобильное приложение семейства Госуслуг. Его стоит скачать всем владельцам квартир.



Приложение «Госуслуги. Дом» работает на базе ГИС ЖКХ и включает в себя все полезные функции системы.



Отдельная регистрация в приложении не требуется – вход осуществляется через подтвержденную учетную запись на Госуслугах.



«Госуслуги. Дом» можно скачать в Rustore, Google Play, App Store и Appgallery.



Скачать приложение: https://vk.cc/cqTVFM



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