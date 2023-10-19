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Общество
19 Октября , 16:05

Мобильное приложение «Госуслуги. Дом» помогает решить любые вопросы ЖКХ в одном месте

В приложении можно передать показания счетчиков, оплатить квитанцию за жилищно-коммунальные услуги, узнать о сроках проведения капитального ремонта, принять участие в общедомовом собрании онлайн и связаться с управляющей компанией.

Основная задача приложения «Госуслуги. Дом» — помочь жителям многоквартирных домов решать вопросы ЖКХ с управляющими организациями. С помощью сервиса пользователи могут направлять заявки, контролировать их исполнение и получать обратную связь.

Это бесплатное мобильное приложение семейства Госуслуг. Его стоит скачать всем владельцам квартир.

Приложение «Госуслуги. Дом» работает на базе ГИС ЖКХ и включает в себя все полезные функции системы.

Отдельная регистрация в приложении не требуется – вход осуществляется через подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

«Госуслуги. Дом» можно скачать в Rustore, Google Play, App Store и Appgallery.

 Скачать приложение: https://vk.cc/cqTVFM

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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