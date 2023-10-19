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Общество
19 Октября , 10:13

«Поезда помощи» для ветеранов СВО и семей погибших бойцов будут курсировать по районам и городам Башкортостана

Подопечные фонда «Защитники Отечества» из отдаленных районов Башкортостана смогут получить поддержку и помощь по месту жительства – региональный филиал фонда отправит «Поезда помощи» ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.

Так они смогут получить необходимую медицинскую и психологическую помощь, консультации юристов, нотариусов и банковских работников.

Первый поезд приедет в город Кумертау.

Дата – 20 октября 2023 года
Время проведения консультаций – с 10.00 до 15.00
Место встречи – Центр детского творчества (ул. Искужина, 2)

Дальнейший график будет размещен на официальной странице филиала фонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан

Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону: +7 (347) 268-01-02

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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