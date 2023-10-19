«Поезда помощи» для ветеранов СВО и семей погибших бойцов будут курсировать по районам и городам Башкортостана

Так они смогут получить необходимую медицинскую и психологическую помощь, консультации юристов, нотариусов и банковских работников.



Первый поезд приедет в город Кумертау.



Дата – 20 октября 2023 года

Время проведения консультаций – с 10.00 до 15.00

Место встречи – Центр детского творчества (ул. Искужина, 2)



Дальнейший график будет размещен на официальной странице филиала фонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан



Дополнительные вопросы можно уточнить по телефону: +7 (347) 268-01-02



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