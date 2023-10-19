В Башкортостане 73% респондентов высоко оценили полученные консультации и образовательные программы

Анкета включала вопросы по удовлетворённости как консультационными, так и образовательными услугами, оказываемыми организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан.

- Опросы, которые мы проводим на регулярной основе, помогают нам получать обратную связь от предпринимателей. Благодаря этой информации мы можем оценить уровень удовлетворенности предпринимателей нашими услугами, выявить их потребности и проблемы, а также получить идеи и предложения по улучшению нашей работы, - отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Анализ результатов опроса показал следующее.

По критерию «доступность консультаций/образовательных программ, в том числе онлайн» - 4,6 балла по пятибалльной шкале. 76% опрошенных поставили оценку «отлично», 11% – оценку «хорошо».

По критерию «объем предоставленной информации (достаточность), в том числе онлайн» - 4,6 балла, 70% оценили работу на «отлично», 21% – на «хорошо».

По критерию «практическая польза от полученной информации» - 4,6 балла, 69% поставили «отлично»,17% - «хорошо».

Средняя оценка удовлетворенности полученными консультационными и образовательными услугами, оказываемыми организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан, составила 4,6 балла, что на 0,1 балла больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также опрошенными были предложены форматы проведения образовательных услуг в виде деловых игр, мастер-классов.

Источник - Правительство РБ. https://pravitelstvorb.ru/news/22008/