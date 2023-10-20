На детскую кроватку, памперсы и специальное питание — с рождением малыша у родителей становится больше трат

Потратить его можно:
на улучшение жилищных условий — например, купить квартиру или построить дом. Как это сделать, рассказали здесь
образование ребёнка — например, садик или вуз,
накопительную пенсию мамы,
товары и услуги, которые помогут ребёнку с инвалидностью социализироваться,
ежемесячную выплату на малыша до трёх лет, если доход семьи на каждого члена не превышает двух региональных прожиточных минимумов.
Выбирайте направление, которое больше всего необходимо, или распределите деньги между ними. Например, часть можно отложить на учёбу, а другую — на первоначальный взнос по ипотеке.
Читайте также:
Как узнать остаток материнского капитала?
Как индексируется материнский капитал?
#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан #мерыподдержки