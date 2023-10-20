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Общество
20 Октября , 15:05

На детскую кроватку, памперсы и специальное питание — с рождением малыша у родителей становится больше трат

Чтобы каждая семья могла дать ребёнку самое лучшее, есть материнский капитал.

Потратить его можно:

 на улучшение жилищных условий — например, купить квартиру или построить дом. Как это сделать, рассказали здесь

 образование ребёнка — например, садик или вуз,

накопительную пенсию мамы,

товары и услуги, которые помогут ребёнку с инвалидностью социализироваться,

 ежемесячную выплату на малыша до трёх лет, если доход семьи на каждого члена не превышает двух региональных прожиточных минимумов.

Выбирайте направление, которое больше всего необходимо, или распределите деньги между ними. Например, часть можно отложить на учёбу, а другую — на первоначальный взнос по ипотеке.

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