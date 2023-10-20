Предпринимателям Башкортостана рассказали о способах участия в малых закупках

Мероприятие было организовано Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан и Союзом предпринимателей г. Уфы при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, АНО «Агентство РБ по предпринимательству», Центра «Мой бизнес». Основная цель – информирование предпринимателей о малых закупках и возможности участия в них.

– Семинар – это возможность субъектов малого и среднего предпринимательства узнать об особенностях закупок малых форм, получить новые компетенции и опыт. Такие тендеры являются одним из лучших вариантов для новичков и позволяют малому бизнесу быстро освоиться, - прокомментировал заместитель министра предпринимательства и туризма Ильнур Тактаев.

В мероприятиях приняли участие представители Государственного комитета Республики Башкортостан по конкурентной политике, Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан, Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан и более 80 субъектов МСП.

В течение дня прошло пять семинаров. Обсуждаемые вопросы касались инноваций и развития электронных закупок, системы малых закупок, безопасности и контроля при участии в закупках, возможности и инструментов для участия в них. Кроме того, предприниматели получили личные консультации по лицензированию и разрешительной документации, по регистрации на торговых площадках и пользованию этими системами. В режиме реального времени участникам семинаров продемонстрировали функциональные возможности некоторых торговых площадок.

– В среде предпринимателей существует определенное скептическое отношение к участию в торгах на электронных торговых площадках. Для нас было важно донести до предпринимателей целесообразность участвовать в закупках. Поэтому мы сегодня провели серию практических семинаров. Рассказали, какие бывают агрегаторы торгов, торговые площадки и как ими пользоваться. Объяснили и, главное, показали на практике, что нужно делать, чтобы заключить контракт, и как не попасть в реестр недобросовестных поставщиков, - отметила генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, модератор семинара Элиана Саитова.

Цикл семинаров позволил субъектам малого и среднего предпринимательства обменяться опытом работы на торговых площадках.

– В сегодняшних реалиях важно искать новые каналы сбыта продукции, разнообразные возможности взаимодействия. Я пока не являюсь участником малых закупок, но в последнее время все чаще задумываюсь об этом. На семинаре я получила ответы на многие свои вопросы и практические инструменты, пошаговый алгоритм входа в эту систему, - отметила участница семинаров, индивидуальный предприниматель Гульнара Валиева.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22028/