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Общество
20 Октября , 11:26

Студенты вузов Башкортостана могут получить 1 млн рублей на реализацию своего стартапа

Студенты вузов Башкортостана по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры могут получить 1 млн рублей на реализацию своего стартапа. Для этого нужно принять участие в международном конкурсе «Студенческий стартап».

Программу реализует Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Его цель – грантовая поддержка стартап-проектов студентов российских вузов.

Заявки ждут от тех, кто хочет создать новый товар, услугу или технологию на основе своих идей и исследований. Участвовать можно как индивидуально, так и от команды.

Вот направления на выбор:

— цифровые технологии,

— медицинские технологии и здоровьесбережение,

— новые материалы и химические технологии,

— новые приборы и интеллектуальные производственные технологии,

— биотехнологии,

— ресурсосберегающая энергетика,

— креативные индустрии.

Участие — бесплатное. Прием заявок начнется весной 2024 года, выиграть грант смогут 2 тысячи студентов.

Следите за обновлениями сайта Фонда — получить более подробную информацию и подать заявку вы можете именно там: https://vk.cc/cfjPag

Подготовьтесь к конкурсу заранее. Удачи, победы!

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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