Студенты вузов Башкортостана могут получить 1 млн рублей на реализацию своего стартапа

Программу реализует Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Его цель – грантовая поддержка стартап-проектов студентов российских вузов.
Заявки ждут от тех, кто хочет создать новый товар, услугу или технологию на основе своих идей и исследований. Участвовать можно как индивидуально, так и от команды.
Вот направления на выбор:
— цифровые технологии,
— медицинские технологии и здоровьесбережение,
— новые материалы и химические технологии,
— новые приборы и интеллектуальные производственные технологии,
— биотехнологии,
— ресурсосберегающая энергетика,
— креативные индустрии.
Участие — бесплатное. Прием заявок начнется весной 2024 года, выиграть грант смогут 2 тысячи студентов.
Следите за обновлениями сайта Фонда — получить более подробную информацию и подать заявку вы можете именно там: https://vk.cc/cfjPag
Подготовьтесь к конкурсу заранее. Удачи, победы!
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