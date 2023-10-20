В Башкортостане комплексную помощь и поддержку ветеранам СВО и семьям погибших бойцов оказывают социальные координаторы

Социальный координатор поддерживает тесную связь с семьями погибших бойцов, помогает в решении возникающих вопросов, оказывает эмоциональную поддержку.

Леонид Гыльмиярович и Роза Хабибзяновна - родители Героя России Игоря Насибуллина, погибшего в ходе СВО. Ринат Гамбарович и Нурания Мазхаровна - родители погибшего при выполнении боевой задачи Артура Набиуллина. Семьи пережили большую утрату.

Социальный координатор Ирина Габдрахимова рассказала родителям погибших бойцов о мерах поддержки, проконсультировала по вопросу получения санаторно-курортной услуги, помогла забронировать путёвки в санаторий.

Родители погибших бойцов отдохнули и поправили здоровье в одном из лучших санаториев республики.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки ветеранам СВО и семьям погибших. Подробнее о работе республиканского филиала фонда здесь: https://vk.com/public220653548

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02

Источник: https://vk.com/public220653548