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Общество
20 Октября , 18:06

В Башкортостане комплексную помощь и поддержку ветеранам СВО и семьям погибших бойцов оказывают социальные координаторы

В Янаульском районе Башкортостана комплексную помощь и поддержку ветеранам СВО и семьям погибших бойцов оказывает социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ирина Габдрахимова.

Социальный координатор поддерживает тесную связь с семьями погибших бойцов, помогает в решении возникающих вопросов, оказывает эмоциональную поддержку. 

Леонид Гыльмиярович и Роза Хабибзяновна - родители Героя России Игоря Насибуллина, погибшего в ходе СВО. Ринат Гамбарович и Нурания Мазхаровна - родители погибшего при выполнении боевой задачи Артура Набиуллина. Семьи пережили большую утрату. 

Социальный координатор Ирина Габдрахимова рассказала родителям погибших бойцов о мерах поддержки, проконсультировала по вопросу получения санаторно-курортной услуги, помогла забронировать путёвки в санаторий. 

Родители погибших бойцов отдохнули и поправили здоровье в одном из лучших санаториев республики.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки ветеранам СВО и семьям погибших. Подробнее о работе республиканского филиала фонда здесь: https://vk.com/public220653548

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02

Источник: https://vk.com/public220653548

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