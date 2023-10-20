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Общество
20 Октября , 09:17

Ваш ребёнок скоро пойдёт в детский сад? Можете выбрать как муниципальный садик, так и частный

И оплачивать его деньгами из маткапитала. Главное, чтобы у организации или ИП была лицензия на образовательную деятельность.

При этом маткапитал на одного ребёнка можно использовать для оплаты детского сада другого.

Например. У вас двое детей, а сертификат вы получили на новорожденного. Деньги из него можно потратить на детсад для старшего ребёнка.

Дополнительные кружки и секции, например по подготовке к школе, тоже можно оплатить материнским капиталом.

Чтобы оплатить детский сад материнским капиталом, оставьте заявление на портале «Госуслуги», в МФЦ или клиентской службе Социального фонда.

Какие выплаты полагаются за первенца, читайте здесь

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