Ваш ребёнок скоро пойдёт в детский сад? Можете выбрать как муниципальный садик, так и частный

При этом маткапитал на одного ребёнка можно использовать для оплаты детского сада другого.



Например. У вас двое детей, а сертификат вы получили на новорожденного. Деньги из него можно потратить на детсад для старшего ребёнка.



Дополнительные кружки и секции, например по подготовке к школе, тоже можно оплатить материнским капиталом.



Чтобы оплатить детский сад материнским капиталом, оставьте заявление на портале «Госуслуги», в МФЦ или клиентской службе Социального фонда.



Какие выплаты полагаются за первенца, читайте здесь



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