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Общество
20 Октября , 09:34

Выехать всем классом на экскурсию, купить жалюзи на окна или воду для кулера — обычно деньги на такие цели собирает родительский комитет

Насколько это законно? Какой статус у этого объединения? Можно ли потребовать от родительского комитета отчёт о расходах? На эти и другие вопросы отвечаем вместе с Роскачеством.

Обязательно ли сдавать деньги?

Все взносы для членов родительского комитета, а также для любого родителя только добровольные. Если не сдали деньги, и вашего ребёнка за это стали стыдить, пожалуйтесь директору школы. А если это не поможет — в отдел образования по месту жительства, в Министерство образования и науки Башкортостана или прокуратуру республики.

Как лучше организовать сбор средств?

Идеально — оформить всё в письменном виде, через договор, а деньги перечислить на счет в банке. Такой механизм исключит любые подозрения в необоснованной трате денежных средств. Избегайте передачи денежных средств по принципу «из рук в руки», иначе это грозит невозможностью отчитаться за деньги, которые вы «сдали» в родительский комитет.

Как узнать, на что пошли взносы?

Первым делом просто спросите. Родительский комитет должен предоставить все чеки и квитанции. Если все родительские взносы поступили на банковский счет, то родительский комитет сможет отчитаться за использование денежных средств.

Какой статус у родительского комитета?

Согласно статье 26 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» https://vk.cc/crALXA в школе создаются советы родителей (законных представителей), которые представляют интересы обучающихся и родителей.

Что делать, если родительский комитет не хочет отчитываться за потраченные деньги?

Сначала предупредите их об ответственности. Если отчет по использованию денежных средств включили в повестку родительского собрания, то вы услышите о том, как тратятся собранные средства. Если подозреваете растрату, по закону https://vk.cc/crM7Z7 вы можете обратиться в полицию. А если и это не поможет, обращайтесь в суд. Оформите коллективный иск вместе с другими родителями.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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