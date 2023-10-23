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Общество
23 Октября , 11:44

Фонд «Защитники Отечества» объявляет о старте первого Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!»

Жители Башкортостана могут принять участие в первом Всероссийском патриотическом конкурсе «Памяти героев верны!»

Этот конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса и Луганской народной Республики. Проводит его госфонд «Защитники Отечества».

Номинации конкурса — рассказы, стихи, песни и фотографии.

Возраст участников — от 14 лет.

 Прием заявок — до 5 ноября 2023 года на электронный адрес: [email protected]

Итоги подведут на торжественной церемонии награждения в декабре 2023 года.

Положение о конкурсе: https://vk.cc/crkcd8

Дополнительную информацию можно получить в региональном филиале.

Напомним, в Башкортостане ветераны СВО и члены семей погибших бойцов могут обратиться за помощью в филиал фонда «Защитники Отечества» — от оформления документов и реабилитации до содействия в переобучении и трудоустройстве.

 Адрес филиала: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы — с 9:00 до 18:00. Телефон: +7 (347) 268 01 02

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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