Фонд «Защитники Отечества» объявляет о старте первого Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!»

Этот конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса и Луганской народной Республики. Проводит его госфонд «Защитники Отечества».



Номинации конкурса — рассказы, стихи, песни и фотографии.



Возраст участников — от 14 лет.



Прием заявок — до 5 ноября 2023 года на электронный адрес: [email protected]



Итоги подведут на торжественной церемонии награждения в декабре 2023 года.



Положение о конкурсе: https://vk.cc/crkcd8



Дополнительную информацию можно получить в региональном филиале.



Напомним, в Башкортостане ветераны СВО и члены семей погибших бойцов могут обратиться за помощью в филиал фонда «Защитники Отечества» — от оформления документов и реабилитации до содействия в переобучении и трудоустройстве.



Адрес филиала: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы — с 9:00 до 18:00. Телефон: +7 (347) 268 01 02



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