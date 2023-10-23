В 2023 году Региональным центром инжиниринга оказана поддержка 24 предпринимателям Башкортостана на 900 тыс. рублей

В течение 2023 года Региональным центром инжиниринга Республики Башкортостан 24 субъектам МСП оказаны комплексные услуги по содействию в сертификации, декларировании и аттестации продукции, технической модернизации и расширению производственных линий, содействию в маркетинге, повышении производительности труда, проведении патентных исследований и иные услуги на более чем 900 тыс. рублей.

- Специалисты Регионального центра инжиниринга оказывают поддержку производственным компаниям региона. Услуги центра позволяют модернизировать предприятия, внедрять современные технологии в производство, создавать новые рабочие места и увеличивать прибыль. Также в течение года мы продолжаем сопровождать предприятия, отслеживая эффективность оказанных услуг, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Услуги оказываются на условиях софинансирования со скидкой для субъектов МСП до 90% от общей стоимости. Поддержка предоставляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Например, ООО «Агрофирма «Калинники», ООО «ТПК Солар Энерджи», ООО «Юнифудс» воспользовались услугами в сферах производства мясных полуфабрикатов, выращивания овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов, трюфелей и др.

Также получателями комплексных услуг в 2023 году стали: Крестьянское (фермерское) хозяйство индивидуального предпринимателя Э.А. Несмияновой, ООО «Актирман», ООО «Дюртюлинский хлебозавод» и другие.

Благодаря полученным сертификатам субъекты МСП вышли на новые рынки, стали поставщиками крупных компаний и торговых сетей, что позволит им в дальнейшем значительно увеличить свою прибыль. Программы модернизации производства и повышения производительности труда обеспечат рост конкурентоспособности за счет совершенствования технического уровня и обновления оборудования.

До конца 2023 года Региональный центр инжиниринга планирует предоставить услуги еще 41 субъекту малого и среднего предпринимательства.

Подробную информацию об услугах РЦИ можно получить на сайте Центра «Мой бизнес» по ссылке. Консультацию по услугам можно получить по телефону «горячей линии»: +7 (347) 224-99-99. Здесь же можно скачать заявление и анкету для получения услуг.