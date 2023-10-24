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Общество
24 Октября , 11:43

Что нужно знать об остеклении балконов и лоджий в многоквартирных домах

Что нужно знать об остеклении балконов и лоджий в многоквартирных домах – объясняют специалисты МинЖКХ Башкортостана

Перед началом работ нужно обратиться к управляющей компании или администрации дома за разрешением и рекомендациями.

Остекление должно соответствовать нормам строительного и пожарного кодекса – важно иметь соответствующий проект и документацию.

Материалы и конструкции должны соответствовать стандартам безопасности и теплоизоляции. А работы по остеклению необходимо доверить профессиональным строителям и следовать стандартам безопасности.

Незаконное остекление может привести к негативным последствиям:

– значительные штрафы и дополнительные расходы за нарушение законодательства,
– отказ от сделки со стороны покупателя при продаже квартиры,
– угроза безопасности для владельцев жилья и их соседей.

Обратите внимание, остекление балконов не относится к общедомовому имуществу, а значит обязанность по очистке от сосулек и снега лежит на собственнике. И ответственность за падение льда и снега тоже несёт он.

Подробности – на сайте МинЖКХ Башкортостана: https://vk.cc/crR2ml

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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