Что нужно знать об остеклении балконов и лоджий в многоквартирных домах

Перед началом работ нужно обратиться к управляющей компании или администрации дома за разрешением и рекомендациями.



Остекление должно соответствовать нормам строительного и пожарного кодекса – важно иметь соответствующий проект и документацию.



Материалы и конструкции должны соответствовать стандартам безопасности и теплоизоляции. А работы по остеклению необходимо доверить профессиональным строителям и следовать стандартам безопасности.



Незаконное остекление может привести к негативным последствиям:



– значительные штрафы и дополнительные расходы за нарушение законодательства,

– отказ от сделки со стороны покупателя при продаже квартиры,

– угроза безопасности для владельцев жилья и их соседей.



Обратите внимание, остекление балконов не относится к общедомовому имуществу, а значит обязанность по очистке от сосулек и снега лежит на собственнике. И ответственность за падение льда и снега тоже несёт он.



Подробности – на сайте МинЖКХ Башкортостана: https://vk.cc/crR2ml



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