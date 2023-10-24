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Общество
24 Октября , 09:55

Инфляция в Башкортостане остается самой низкой в ПФО

📈 Инфляция в Башкортостане остается самой низкой в ПФО. В сентябре 2023 года она ускорилась, но осталась ниже, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу. Рост цен в годовом выражении составил 4,5%.

Специалисты Нацбанка по Республике Башкортостан объяснили причину:

В основном это связано с ослаблением рубля, ростом издержек производителей и повышением спроса на некоторые непродовольственные товары.

 Так, ускорился рост цен на импортные фрукты и овощи – бананы, лимоны, помидоры, замедлилось удешевление чая и кофе.

 Увеличение затрат птицеводческих хозяйств привело к удорожанию яиц, мяса птицы и изделий из него.

 Расширение спроса и ослабление рубля вызвали увеличение прироста стоимости иномарок и сопутствующих товаров, а также привели к замедлению снижения цен на бытовую технику – холодильники, стиральные машины, микроволновые печи.

 Ускорился годовой рост цен на моторное топливо. При этом в конце сентября после принятых Правительством России мер по стабилизации топливного рынка цены на бензин и дизельное топливо стали снижаться.

 Замедление роста цен зафиксировано в сфере услуг. Во многом это обусловлено эффектом высокой сравнительной базы 2022 года. Наиболее заметно это проявилось в динамике стоимости полисов ОСАГО и зарубежных туров в отдельные страны Азии. Так, в сентябре прошлого года рост базовой ставки для расчета страховых тарифов привел к удорожанию ОСАГО, а в этом сентябре ставки не менялись. Рост цен на турпутевки по указанным направлениям замедлился из-за снижения спроса.

Годовая инфляция в ПФО в сентябре составила 5,5%, а в целом по стране – 6%. По оценке Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики сдержит инфляцию, которая по итогам этого года составит 6 – 7%. К целевым 4% этот показатель вернется в 2024 году.

Подробности – на сайте Банка России https://vk.cc/crQJYy

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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