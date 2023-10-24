На Учи.ру впервые пройдет Всероссийская олимпиада по естественным наукам «Наука вокруг нас»

Цель олимпиады – пробудить интерес школьников к изучению окружающего мира и естественных наук: физики, химии, географии, биологии и популяризировать научную деятельность в качестве возможного профессионального направления в будущем. Задания олимпиады познакомят школьников с различными научными явлениями и позволят взглянуть на науку с неожиданных сторон. Интерактивный формат олимпиады позволяет моделировать различные физические, химические процессы, что способствует максимальному погружению школьников в изучаемые предметы и тренирует их наглядно-образное мышление.

«В этом году олимпиада «Наука вокруг нас» пройдет впервые и объединит разные области знаний. Благодаря увлекательному игровому формату ее участники смогут легче освоить материал по предметам из школьной программы, расширить свой кругозор, примерить на себя роль исследователей и понять, какая научная область привлекает их больше всего. Надеюсь, что эта олимпиада вызовет большой интерес у школьников. Подобные проекты очень важны для популяризации науки и привлечения в нее все больше юных исследователей и первооткрывателей!» – отметила София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Интерактивное состязание состоит из восьми заданий, а задачи олимпиады адаптированы под возраст участников: ученикам начальных классов предложат решать задания по окружающему миру и логике, а ребятам постарше – задачи по химии, физике, географии, биологии, астрономии. Олимпиада тренирует логическое мышление и не требует знаний сверх школьной программы.

«Мы постарались сделать не просто задачи по школьным предметам – физике, химии, биологии, географии, астрономии – но и дать ученикам возможность посмотреть с научной точки зрения на привычные явления: какие химические процессы происходят, когда мы готовим еду или проводим уборку дома. Кроме того, мы предлагаем ребятам почувствовать себя исследователем и понять, как решение задач помогает в реальной жизни: например, найти самый эффективный алгоритм для выявления заболевших вирусом. Все, что нужно знать, объясняется в самом задании, поэтому участвовать ребята могут, начиная уже с первого класса. И, конечно, все задания интерактивны: можно взаимодействовать с моделями, наблюдать за результатом и делать выводы. Мы надеемся, что олимпиада покажет ученикам, что наука действительно вокруг нас, и заинтересует глубже погрузиться в мир исследований», – отмечает руководитель департамента олимпиад образовательной платформы Учи.ру Дарья Островская.



Олимпиада бесплатна и доступна для всех учеников с 1 по 9 класс. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://nauka.uchi.ru/ или войти с логином и паролем от Учи.ру. Все участники соревнования получают сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата, а учителя – благодарственные письма.

Соорганизатором проекта выступает АНО «Национальные приоритеты». Партнеры олимпиады: АНО «Россия – страна возможностей», Росмолодёжь, АНО «Большая перемена».

СПРАВОЧНО:

Национальный проект «Наука и университеты» направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Источник: АНО «Национальные приоритеты»