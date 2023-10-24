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Общество
24 Октября , 14:32

В Башкортостане с помощью льготного лизинга предприятие планирует увеличить прибыль на 33 %

Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан оказала Индивидуальному предпринимателю Ахтямовой Анисе Магадеевне из села Аскарово Абзелиловского района финансовую поддержку на приобретение двух малотоннажных грузовых автомобилей.

Сумма финансирования составила 2,8 млн рублей. Предприниматель рассчитывает увеличить прибыль на 33 % и создать два новых рабочих места. Лизинговая поддержка реализована в рамках реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Льготный лизинг остается востребованным финансовым инструментом господдержки бизнеса. Малые и средние предприятия моногородов, Северо-востока, Зауралья, а также резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) имеют возможность приобрести оборудование, транспорт и автобусы по льготной ставке 6 % годовых в рамках действующей линейки продуктов, отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

ИП Ахтямова А.М. осуществляет деятельность по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, имеет два цеха в с. Аскарово и в с. Даутово. Приобретение своих автомобилей позволит увеличить рентабельность на 17 %.

– Об льготном лизинге узнала в Бизнес-туре «От А до Я». Я рада, что для предпринимателей Башкортостана проводят такие обучающие мероприятия представители институтов поддержки. И благодаря Региональной лизинговой компании у меня появилась возможность приобрести автотранспорт, – сказала Аниса Ахтямова.

Справочно:

Учредителем АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» является Республика Башкортостан (с долей 100 %). Организация продолжает оказывать поддержку компаниям микро и малого бизнеса, зарегистрированным на территории Республики Башкортостан. Подробная информация о компании и ее продуктах представлена на сайте rlcrb.ru, получить консультацию и подать заявку можно по тел.: +7 (347) 222-46-16, +7 (347) 222-46-17.

Автор:Пресс-служба правительства РБ
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