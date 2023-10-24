В Башкортостане с помощью льготного лизинга предприятие планирует увеличить прибыль на 33 %

Сумма финансирования составила 2,8 млн рублей. Предприниматель рассчитывает увеличить прибыль на 33 % и создать два новых рабочих места. Лизинговая поддержка реализована в рамках реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Льготный лизинг остается востребованным финансовым инструментом господдержки бизнеса. Малые и средние предприятия моногородов, Северо-востока, Зауралья, а также резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) имеют возможность приобрести оборудование, транспорт и автобусы по льготной ставке 6 % годовых в рамках действующей линейки продуктов, – отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

ИП Ахтямова А.М. осуществляет деятельность по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, имеет два цеха в с. Аскарово и в с. Даутово. Приобретение своих автомобилей позволит увеличить рентабельность на 17 %.

– Об льготном лизинге узнала в Бизнес-туре «От А до Я». Я рада, что для предпринимателей Башкортостана проводят такие обучающие мероприятия представители институтов поддержки. И благодаря Региональной лизинговой компании у меня появилась возможность приобрести автотранспорт, – сказала Аниса Ахтямова.

Справочно:

Учредителем АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» является Республика Башкортостан (с долей 100 %). Организация продолжает оказывать поддержку компаниям микро и малого бизнеса, зарегистрированным на территории Республики Башкортостан. Подробная информация о компании и ее продуктах представлена на сайте rlcrb.ru, получить консультацию и подать заявку можно по тел.: +7 (347) 222-46-16, +7 (347) 222-46-17.